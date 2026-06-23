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Consórcio para viagens ganha espaço entre brasileiros em meio ao boom do turismo

Com crescimento do setor turístico e busca por planejamento financeiro, modalidade permite custear passagens, hospedagem e intercâmbios

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 10h04 | Atualizado em 23 jun 2026, 11h27
"gene da viagem": cientistas apontam que teria relação com os padrões de migração da pré-história
"gene da viagem": cientistas apontam que teria relação com os padrões de migração da pré-história (hinterhaus productions/Getty Images)
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O brasileiro está viajando mais, e se planejando melhor para isso. Dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) mostram que o setor encerrou 2025 com o maior faturamento de sua história, movimentando 23,96 bilhões de reais e registrando crescimento de cerca de 5% em relação ao ano anterior. Ao todo, as operadoras associadas foram responsáveis por 9,71 milhões de embarques, consolidando o terceiro ano consecutivo de expansão do turismo nacional.

Nesse cenário, o consórcio de serviços vem ganhando espaço como alternativa para quem deseja realizar uma viagem sem comprometer o orçamento. Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), a categoria registrou crescimento superior a 30% no volume de créditos nos últimos dois anos.

A modalidade funciona de forma semelhante aos consórcios tradicionais de imóveis e veículos. O consumidor adere a um plano, realiza pagamentos mensais e, após ser contemplado por sorteio ou lance, pode utilizar o crédito para contratar serviços relacionados à viagem. “Temos registrado uma procura cada vez maior pelo consórcio de serviços, impulsionada pela necessidade de parcelar custos mais elevados sem pagar juros e, ao mesmo tempo, contar com poder de negociação à vista após a contemplação. É uma solução que une planejamento financeiro e realização de sonhos”, afirma Handerson Brito, gerente comercial de consórcios da Ademicon.

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Com o crédito liberado, é possível custear passagens aéreas, hospedagem, pacotes turísticos, cruzeiros, intercâmbios, locação de veículos e outros serviços ligados à viagem. O pagamento é realizado diretamente ao fornecedor escolhido pelo consorciado, após a validação da operação pela administradora.

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Segundo Brito, o perfil dos interessados é bastante diversificado e inclui desde famílias planejando férias até pessoas que desejam fazer intercâmbio, lua de mel ou viagens internacionais mais elaboradas. “O consórcio de serviços é uma modalidade bastante flexível, o que permite atender diferentes objetivos e perfis de consumidores”, explica.

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Na Ademicon, o crescimento da demanda acompanha o movimento observado no mercado. Entre janeiro e maio deste ano, o volume de créditos comercializados na categoria de serviços avançou 50% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O ticket médio das cartas de crédito destinadas a esse segmento gira em torno de 22 mil reais. Dependendo do destino e do tipo de experiência desejada, o valor pode ser utilizado para financiar desde viagens nacionais até roteiros internacionais completos.

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Foi o caso de Felipe Leitão, do Rio de Janeiro. Acostumado com o consórcio desde a infância, ele decidiu utilizar a modalidade para realizar uma viagem pela Europa ao lado da namorada. Após adquirir duas cotas e ser contemplado por meio de lance, embarcou em menos de três meses para um roteiro de 14 dias que incluiu cidades como Roma, Grindelwald, Praga, Edimburgo e Paris. “Nunca imaginei que seria possível realizar este sonho. O consórcio foi um grande facilitador. Me ajudou a dar o passo inicial muito antes do que eu imaginava”, conta.

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Com o turismo em alta e consumidores cada vez mais atentos ao planejamento financeiro, a expectativa do setor é que o consórcio de serviços continue ganhando espaço como alternativa para transformar planos de viagem em realidade.

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