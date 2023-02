Conselho Monetário Nacional faz nesta quinta a primeira reunião em 2023

O Conselho Monetário Nacional vai se reunir pela primeira vez em 2023 nesta quinta-feira, 16. Entre as funções do conselho, integrado atualmente atualmente pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está a definição da meta de inflação.

De acordo com Fernando Haddad, uma eventual mudança na meta de inflação para 2023 ainda não está na pauta do CMN. Para 2023, a meta de inflação oficial está em 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos. A taxa Selic hoje é de 13,75% ao ano, o maior patamar em seis anos. E a expectativa dos agentes financeiros é de que mesmo com juros tão altos, a inflação fique acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional.

O ministro repetiu declarações recentes de que os juros básicos atuais, de 13,75% ao ano, criam dificuldades para a economia crescer e ampliam o déficit nominal do governo. “Temos que buscar harmonizar o fiscal [as contas públicas] e o monetário [a política de juros do Banco Central]”, declarou.

Cabe ao Banco Central adotar medidas para que a meta de inflação seja cumprida. O principal mecanismo do BC para segurar a alta de preços da economia é por meio da taxa básica de juros, a Selic. Se é preciso baixar a inflação, a instituição sobe a taxa Selic. Os juros mais altos deixam o crédito mais caro, as empresas tomam menos empréstimos, menos dinheiro circula na economia e, assim, os preços tendem a cair.

Mas se a Selic ficar alta por muito tempo, pode levar a uma desaceleração da economia e, por isso, é papel do Banco Central ajustar essa taxa de tempos em tempos, de acordo com as perspectivas para a inflação em um futuro próximo.

O sistema de metas para a inflação foi adotado pelo Brasil em 1999. Essas metas são definidas com até três anos de antecedência, usando como referência o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

