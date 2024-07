Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne nesta terça

O Conselho Monetário Nacional (CMN), formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto., se reúne nesta terça-feira, 23, às 15h. A reunião será virtual.

Realizada uma vez por mês, a reunião trata de assuntos como orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras; propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros; zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras; e coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa.

No último dia 2 de julho, o comitê teve uma reunião extraordinária, às vésperas do anúncio do Plano Safra. Na ocasião, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nove resoluções voltadas para o Plano Safra 2024/25, anunciado pelo governo federal.