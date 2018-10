Conselho da Gafisa renuncia à remuneração até empresa voltar ao lucro

Os conselheiros da Gafisa Mu Hak You, Karen Guimaraes, Thiago You e Ana Recart renunciaram à remuneração que teriam na companhia até que a empresa volte a apresentar resultado líquido positivo, recuperando os prejuízos do anos anteriores. A informação consta em extrato da ata da reunião do conselho de administração realizada em 28 de setembro.

Na reunião, o conselho aprovou a eleição de Mu Hak You como chairman e a destituição do diretor presidente Sandro Rogério da Silva Gamba, do diretor executivo financeiro e de Relações com Investidores Carlos Eduardo Moraes Calheiros e do diretor executivo operacional, Gerson Cohen.

Como presidente da companhia foi eleita Ana Maria Loureiro Recart, que acumulará interinamente as funções de diretor financeiro e diretor de relações com investidores.

Disputa

No começo do mês, a GWI Asset Management, acionista da Gafisa com a maior participação, pediu convocação de uma assembleia geral extraordinária para destituição de todos os integrantes do conselho de administração da construtora e eleição de novos membros.

Logo em seguida, o então conselho de administração da Gafisa autorizou a administração da construtora a desenvolver potenciais alternativas estratégicas, inclusive por meio da venda do controle ou combinação dos negócios.

Sede

Na reunião, ficou aprovado que a diretoria tome as medidas necessárias para transferir a sede da empresa – atualmente em um edifício de alto padrão na Marginal Pinheiros, ao lado do shopping center Eldorado, na cidade de São Paulo – para outro imóvel localizado na cidade de São Caetano. Também foi determinado o fechamento da filial da companhia no Rio de Janeiro.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)