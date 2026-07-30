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Conheça os vinhos mais caros do mundo; valores ultrapassam US$ 20 mil

Ranking reúne grandes nomes da Borgonha francesa, onde raridade, tradição e produção limitada impulsionam preços milionários

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 15h44 | Atualizado em 30 jul 2026, 17h22
Uma garrafa de vinho tinto Musigny 1991 com lacre vermelho e rótulo branco, ao lado de uma caixa de madeira com a inscrição Musigny 1991 Red Burgundy Wine Contents 12 Bottles 2.3 Gallons, contendo várias garrafas embrulhadas em papel pardo e palha, sobre uma bancada de granito marrom. Ao fundo, uma pia de cozinha com torneira e utensílios
Leroy Musigny Grand Cru (Instagram/Reprodução)
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Alguns dos vinhos mais exclusivos do mundo atingem preços que rivalizam com joias e obras de arte. Produzidos em quantidades extremamente limitadas e disputados por colecionadores e investidores, esses rótulos podem custar dezenas, ou até centenas, de milhares de dólares por garrafa.

Segundo um levantamento da Wine Searcher, entre os vinhos de maior valor de mercado o domínio é absoluto da região da Borgonha, na França, considerada uma das mais prestigiadas do mundo para a produção de vinhos finos. O ranking é liderado pelo Leroy Musigny Grand Cru, da Côte de Nuits, cujo preço médio chega a 62,5 mil dólares, enquanto algumas garrafas alcançam impressionantes 234 mil dólares no mercado internacional.

Na segunda posição aparece o icônico Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru, conhecido como DRC, com preço médio de 23,5 mil dólares e máximas próximas de 88 mil dólares. Fechando o top 5 estão dois rótulos do Domaine d’Auvenay e o The Golden Dragon Collection, do Domaine du Comte Liger-Belair, todos com preços médios superiores a 20 mil dólares.

Fatores como produção limitada, prestígio do produtor, safras históricas e alta demanda entre colecionadores ajudam a explicar por que esses vinhos figuram entre os mais caros do planeta. A Borgonha domina o mercado de vinho por conta da raridade da produção, além do foco ao conceito terroir, união de fatores naturais e humanos, que dão um sabor e uma identidade únicos ao vinho. Dentro dessa região são produzidos Pinot Noir e Chardonnay.

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Os cinco vinhos mais caros do mundo

  • Leroy Musigny Grand Cru (Côte de Nuits, França) — preço médio de US$ 62.556 (máximo de US$ 234.102).
  • Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru (Côte de Nuits, França) — preço médio de US$ 23.498 (máximo de US$ 87.782).
  • Domaine d’Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru (Côte de Beaune, França) — preço médio de US$ 21.737.
  • Domaine d’Auvenay Bâtard-Montrachet Grand Cru (Côte de Beaune, França) — preço médio de US$ 21.146.
  • Domaine du Comte Liger-Belair The Golden Dragon Collection (Borgonha, França) — preço médio de US$ 20.598.
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