Conheça os brinquedos extravagantes dos ricaços da tecnologia

1. Eric Schmidt: Iate de US$ 72 milhões zoom_out_map 1/10 (Rick Wilkin/Reuters)

O presidente do Google, Eric Schmidt, é dono do Oasis, um iate avaliado em 72 milhões de dólares. O xodó do executivo tem muitas comodidades, incluindo uma piscina, jet skis e uma pequena academia que pode virar uma pista de dança.

2. Marissa Mayer: US$ 6 milhões em peças de vidro zoom_out_map 2/10 (Google Plus/Reprodução)

Marissa Mayer, presidente do Yahoo, é conhecida por seu gosto por produtos de design fino e despojado. Ela comprou cerca de 400 obras de arte de vidro do esculor Dale Chihuly que instalou no teto do seu apartamento. Cada peça foi avaliada, em 2006, em 15 mil dólares e sua entrega complicou o trânsito em São Francisco.

3. Carro aquático do James Bond zoom_out_map 3/10 (Ramin Talaie/Bloomberg/Oli Scarff/Getty Images)

Em 2013, o presidente executivo da Tesla, Elon Musk, pagou 866 mil dólares em um leilão pelo submarino Lotus Esprit, que apareceu no filme “James Bond – O Espião que Me Amava”, de 1977.

4. Larry Page e seus aviões zoom_out_map 4/10 (Wendel Fisher/Flickr, Ralph Orlowski/Getty Images)

Os co-fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, têm uma coleção de aviões. Eles pagam 1,3 milhão de dólares por ano para manter sua frota - que inclui um Boeing 757, Boeing 767 e dois Gulfstream Vs.

5. Larry Page: Iate de 288 pés zoom_out_map 5/10 (Duncan Rawlinson/Flickr, Carlos Alvarez/Getty Images)

Além dos aviões, Larry Page tem seu próprio superiate chamado "Senses", que comprou em 2011 por 45 milhões de dólares do empresário neozelandês Sir Douglas Myers.

6. Larry Ellison: Ilha para uma vida sustentável zoom_out_map 6/10 (Flickr/WLCutler, Stephen Dunn/Getty Images)

Larry Ellison, presidente executivo da Oracle, é sem dúvida o rei dos brinquedos extravagantes, com uma enorme carteira de imóveis e uma coleção de carros rápidos e aviões militares em seu nome. Em 2012, ele pagou mais de 500 milhões de dólares em uma de Lanai, onde planeja desenvolver um modelo de vida sustentável.

7. Mark Cuban: jato de US$ 40 milhões zoom_out_map 7/10 (Greg Bishop/Flickr/Reprodução)

Mark Cuban é dono de três jatos particulares: um Gulfstream V, da Boeing 757 e um Boeing 767. Quando ele comprou o Gulfstream V pela internet, em 1999, por 40 milhões de dólares, o Guinness, livro dos recordes, considerou a maior compra online da história.

8. Richard Branson: Veículo anfíbio zoom_out_map 8/10 (Virgin Limited Edition/Divulgação)

Richard Branson, fundador da Virgin, tem uma fazenda de 74 hectares no Caribe, onde é proprietário de um resort de luxo com capacidade para 30 pessoas. Quando os convidados se cansam de ficar à beira da piscina, eles podem sair no iate de Branson, o Necker Belle, ou explorar o mar em seu submarino, o Necker Nymph.

9. Bill Gates: Livro mais caro do mundo zoom_out_map 9/10 (Wikimedia Commons, Elaine Thompson/AP)

O fundador da Microsoft Bill Gates é conhecido por ser um ávido leitor. Sua biblioteca está cheia de livros raros. Em 1994, ele comprou por 30,8 milhões dólares o Leicester Codex, de Leonardo da Vinci, um manuscrito do século 15.