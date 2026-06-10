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Conheça o hotel luxuoso da Serra Gaúcha eleito segundo melhor do mundo no Tripadvisor

Localizado em Gramado, o Colline de France também liderou os rankings de 2026 no Brasil e nas Américas

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 18h34 | Atualizado em 11 jun 2026, 11h25
Fachada de um hotel luxuoso em estilo europeu, com três prédios de pedra e telhados pontudos, iluminados por luzes quentes. Há varandas com grades pretas e floreiras, janelas arqueadas com venezianas azuis, e um canteiro central com flores vermelhas na entrada. Ciprestes altos adornam o jardim.
O Hotel Colline de France, em Gramado (RS), eleito o segundo melhor do mundo pelo Tripadvisor. (Hotel Colline de France/Divulgação)
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O Hotel Colline de France, em Gramado (RS), foi eleito o segundo melhor hotel do mundo pelo prêmio Travellers’ Choice – Best of the Best 2026, da plataforma de avaliações Tripadvisor. O empreendimento da Serra Gaúcha também conquistou a primeira colocação entre os hotéis do Brasil e das Américas. O ranking foi divulgado na terça-feira, 9.

O empreendimento gaúcho retorna ao pódio do ranking após ter sido eleito o melhor hotel do mundo em 2021 e 2024. “Provamos que o Brasil pode competir e vencer entre os maiores nomes da hotelaria internacional”, diz o empresário Jhon Freitas, sócio do hotel. “Nos enche de orgulho e, acima de tudo, de responsabilidade”, conclui.

Piscina interna luxuosa com água azul-esverdeada, paredes brancas e detalhes dourados. Ao fundo, um relevo dourado da cabeça de Medusa em uma parede de mármore, ladeado por vasos com plantas. Espreguiçadeiras brancas com toalhas dobradas estão à esquerda. Grandes janelas arqueadas com molduras brancas e douradas iluminam o ambiente, refletindo-se na água. O teto tem um design quadriculado com detalhes dourados.
Piscina interna do hotel: com água azul-esverdeada, paredes brancas e detalhes dourados (Hotel Colline de France/Divulgação)
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Os vencedores da premiação são definidos com base nas avaliações de viajantes que utilizaram os serviços dos estabelecimentos. O Tripadvisor leva em conta critérios como excelência, consistência e a capacidade de proporcionar experiências marcantes aos hóspedes.

Considerado uma das principais referências da hotelaria boutique no país, o Colline de France nasceu do projeto dos empresários Jonas Caliari Tomazi e Ana Clara Grings Tomazi. Eles decidiram criar um hotel inspirado na arquitetura francesa, com atendimento personalizado e atenção aos detalhes. O empreendimento é voltado ao segmento de luxo e busca reproduzir a atmosfera da França também na decoração. Além da hospedagem, o hotel conta com estrutura de lazer que inclui piscina coberta aquecida, spa, sauna e academia.

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A nova conquista internacional ocorre em meio ao processo de expansão da marca. Além da unidade em Gramado, o grupo possui novos projetos previstos para Miguel Pereira (RJ), Balneário Camboriú (SC) e Araçariguama (SP). Segundo o hotel, o objetivo é ampliar a presença da marca sem abrir mão da qualidade, levando o padrão de atendimento desenvolvido em Gramado para os novos empreendimentos.

Sala de estar luxuosa com piano de cauda branco Tokai, banqueta estofada amarela, sofás e poltronas clássicos dourados, tapete persa e teto trabalhado em dourado
Sala de estar do hotel: com piano de cauda branco Tokai, sofás e poltronas clássicas e tapete persa (Hotel Colline de France/Divulgação)
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