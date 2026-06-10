Conheça o hotel luxuoso da Serra Gaúcha eleito segundo melhor do mundo no Tripadvisor
Localizado em Gramado, o Colline de France também liderou os rankings de 2026 no Brasil e nas Américas
O Hotel Colline de France, em Gramado (RS), foi eleito o segundo melhor hotel do mundo pelo prêmio Travellers’ Choice – Best of the Best 2026, da plataforma de avaliações Tripadvisor. O empreendimento da Serra Gaúcha também conquistou a primeira colocação entre os hotéis do Brasil e das Américas. O ranking foi divulgado na terça-feira, 9.
O empreendimento gaúcho retorna ao pódio do ranking após ter sido eleito o melhor hotel do mundo em 2021 e 2024. “Provamos que o Brasil pode competir e vencer entre os maiores nomes da hotelaria internacional”, diz o empresário Jhon Freitas, sócio do hotel. “Nos enche de orgulho e, acima de tudo, de responsabilidade”, conclui.
Os vencedores da premiação são definidos com base nas avaliações de viajantes que utilizaram os serviços dos estabelecimentos. O Tripadvisor leva em conta critérios como excelência, consistência e a capacidade de proporcionar experiências marcantes aos hóspedes.
Considerado uma das principais referências da hotelaria boutique no país, o Colline de France nasceu do projeto dos empresários Jonas Caliari Tomazi e Ana Clara Grings Tomazi. Eles decidiram criar um hotel inspirado na arquitetura francesa, com atendimento personalizado e atenção aos detalhes. O empreendimento é voltado ao segmento de luxo e busca reproduzir a atmosfera da França também na decoração. Além da hospedagem, o hotel conta com estrutura de lazer que inclui piscina coberta aquecida, spa, sauna e academia.
A nova conquista internacional ocorre em meio ao processo de expansão da marca. Além da unidade em Gramado, o grupo possui novos projetos previstos para Miguel Pereira (RJ), Balneário Camboriú (SC) e Araçariguama (SP). Segundo o hotel, o objetivo é ampliar a presença da marca sem abrir mão da qualidade, levando o padrão de atendimento desenvolvido em Gramado para os novos empreendimentos.