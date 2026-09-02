Conheça as aeronaves de luxo negociadas entre Vorcaro e a esposa de Alexandre de Moraes

Entre as várias ligações reveladas pela mais recente leva de relatórios da Polícia Federal entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, há dois bens de alto luxo: um jato executivo da Embraer e um helicóptero, também usado na aviação privada, da Airbus.

As aeronaves, de acordo com a apuração da PF sobre mensagens e documentos trocados entre os envolvidos, foram usadas como pagamento em um dos vários contratos feitos entre as empresas de Vorcaro, o dono do Banco Master preso por fraudes no ano passado, e o escritório de advocacia Barci de Moraes, gerido pela esposa de Moraes, Viviane Barci de Moraes.

O jato e o helicóptero aparecem em um contrato de 50 milhões de reais entre o escritório de Viviane e a Viking Participações, de Vorcaro, e tiveram cotas de participação oferecidas como doação pelo empresário ao Barci de Moraes para quitar 40 milhões de reais do valor total. Eles pertencem a fundos da Prime You, uma empresa de compartilhamento de bens de luxo que também tinha Vorcaro como sócio.

Pelo modelo de compartilhamento, nicho em que a Prime You se especializou, bens como jatos, mansões e até ilhas privativas são adquiridos e usados em conjunto por mais de um dono, por meio de cotas – e são essas cotas que seriam doadas aos Moraes.

Somadas, as duas cotas doadas chegariam a 6,8 bilhões de reais, de acordo com os materiais de divulgação que a Prime You teria enviado diretamente a Viviane nas mensagens rastreadas pela PF. Desse valor, 5,5 milhões de reais dizem respeito à cota do jato da Embraer e 1,3 milhões de reais à do helicóptero da Airbus.

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Veja a seguir detalhes e imagens das aeronaves.

Voo direto para Miami

No caso do jato, trata-se do Legacy 650, um jato executivo da Embraer “com cabine ampla e diferenciada”, ” um generoso compartimento para bagagens” e que “proporciona conforto e eficiência em cada voo”, de acordo com as informações providas pelo próprio site da Prime You, onde as aeronaves estão disponíveis para venda e serviços.

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As aeronaves da linha Legacy da Embraer podem ser comprados por valores que passam dos 15 milhões de dólares (76 milhões de reais), a depender do modelo e das condições, de acordo com anúncios disponíveis na internet.

Ele carrega até 13 passageiros, além de três tripulantes, chega a uma velocidade de 850 quilômetros por hora e pode fazer viagens diretas de até 6.700 quilômetros. É o suficiente para ir, por exemplo, de São Paulo para Miami, um voo de cerca de 6.500 quilômetros.

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Helicóptero multiuso

A outra aeronave que consta nos pagamentos negociados é um modelo de 2012 do Eurocopter 155 B1, da Airbus Helicopters. Trata-se de uma linhagem da Airbus que é vendida tanto para a aviação executiva e o uso civil quanto para serviços médicos ou órgãos público como polícias e bombeiros, também para fins não militares, como transporte de pacientes ou operações de busca e resgate.

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Outro anúncio nas páginas do site da Prime You informa que o Eurocopter tem capacidade para oito passageiros e dois tripulantes, navega a 290 quilômetros por hora e realiza distâncias diretas de até 745 quilômetros.