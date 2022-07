Congresso derruba veto de Bolsonaro em questão que envolve governadores A perda de arrecadação após a criação de um limite para o ICMS estava prevista em 83 bilhões de reais Por Renan Monteiro Atualizado em 14 jul 2022, 18h29 - Publicado em 14 jul 2022, 18h14

Foi derrubado o veto do presidente Bolsonaro à proposta de compensação aos estados, com a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Nesta quinta-feira, 14, o Congresso Nacional aprovou as regras que obrigam a União a compensar os entes federativos pela perda de arrecadação decorrente da fixação da alíquota do ICMS em patamares mínimos de 17% ou 18% para produtos considerados essenciais.

Essa limitação está no escopo da Lei Complementar 194/2022, sancionada com vetos pelo presidente em junho, e que considera como itens “essenciais e indispensáveis” os combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O critério de essencialidade limita a tributação, conforme o Código Tributário Nacional (CTN). Ao vetar os techos da compensação, o governo justificou o forte impacto fiscal.

A medida, aprovada sobretudo para reduzir o impacto dos preços dos combustíveis na inflação (algo que presidente acredita que pode lhe trazer dividendos eleitorais), recebeu críticas de governadores de diversos estados. A estimativa impacto é de aproximados 83 bilhões de reais em perdas de arrecadação. Nesta quarta, 14, os deputados e senadores, em votação conjunta, necessária em caso de veto, restabeleceram dois pontos principais do texto. Os estados sem dívidas com a União poderão ser ressarcidos pela perda de arrecadação por meio do repasse de receitas oriundas da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).

O segundo ponto é em relação à compensação dos estados que têm dívidas com a União. O Congresso voltou com a possibilidade de o abatimento da dívida ser feito via garantia. Na prática, o Tesouro assumirá os débitos como forma de compensar os estados pela perda de arrecadação. A votação dos vetos não foi concluída. Houve adiamento da votação de outros temas, especificamente sobre o uso do repasse dessa compensação para a saúde e educação, conforme prevê a Constituição. A análise será retomada após o recesso parlamentar.

