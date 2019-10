Após oito meses de tramitação no Congresso Nacional, o Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 22, o texto-base da reforma da Previdência, por 60 votos favoráveis a 19 votos contrários. As novas regras entrarão em vigor após a promulgação pelo Congresso, em sessão a ser convocada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Confira a calculadora de VEJA para saber quando o trabalhador poderá se aposentar. Basta informar a idade e o tempo de recolhimento.