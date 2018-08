Confiança do brasileiro de encontrar emprego está abaixo da média

O brasileiro é um dos que menos confia no mercado de trabalho e no surgimento de oportunidades de emprego. Isso é o que mostra o Índice de Confiança Profissional realizado pela consultoria de recrutamento Michael Page em 37 países.

A expectativa dos brasileiros de encontrar uma oportunidade de emprego em menos de três meses é de 60%, abaixo da média global (67%). Os mais confiantes em arrumar ocupação neste período são os profissionais dos Emirados Árabes (83%), Catar (80%) e México (80%). Os mais pessimistas são os da Áustria (52%, Alemanha (51%) e Itália (35%).

A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), do IBGE, mostrou que 3,16 milhões de brasileiros procuram emprego há mais de 2 anos. É o maior número da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.

Depois de tanto tempo desempregado, muitos acabam desistindo. No segundo trimestre, 4,8 milhões se encontravam em situação de desalento, quando desistem de buscar ocupação porque não acreditam ou não têm mais dinheiro para se candidatar a novos postos.

Quando questionados pela Michael Page se o mercado de trabalho está favorável, os profissionais brasileiros aparecem na 26ª posição, juntamente com a África do Sul. O índice de confiança dos brasileiros no mercado de trabalho é de 61%, abaixo da média global de 66%. Os mais confiantes são os trabalhadores da Indonésia (79%), Estados Unidos (78%) e índia (77%). Os menos confiantes são França (54%), Turquia (51%), Espanha (48%) e Itália (42%)

Já a proporção de brasileiros que acredita que receberá uma promoção neste ano supera a média global: 73% contra 62%. Com esse índice, o brasileiro se aproxima dos mais otimistas do ranking: os profissionais da Índia (77%), China (76%) e Taiwan (75%). Os últimos da lista são os da Itália (45%), Polônia (40%) e Japão (39%).

Questionados se acreditam que vão receber aumento de salário nos próximos 12 meses, os brasileiros ficam em 16º lugar no ranking, com um índice de 63% – pouco maior que a média global de 61%. Os mais confiantes são os profissionais da Índia (80%), Indonésia (76%) e China (75%). Os menos confiantes são os da Bélgica (43%, Japão (43%) e Holanda (39%).

