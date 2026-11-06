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Economia

Confiança das grandes empresas do comércio cai ao menor nível em dez anos

Pesquisa da FecomercioSP mostra queda de 8,2% no otimismo dos maiores negócios de São Paulo, em meio a juros elevados, vendas fracas e incertezas econômicas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 14h45
Dados apurados pelo Itaú Unibanco apontam um crescimento de 11,4% nas vendas realizadas no estado entre os dias 1º e 31 de dezembro de 2025, quando comparado com o mesmo período de 2024
Comércio (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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A confiança das grandes empresas do comércio de São Paulo despencou em outubro e atingiu o menor nível em mais de dez anos. Segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o indicador das companhias com mais de 50 empregados recuou 8,2%, de 93,9 para 86,2 pontos, chegando ao patamar mais baixo desde julho de 2016. A deterioração ocorre em meio ao enfraquecimento das vendas, ao custo elevado do crédito e às incertezas sobre os rumos da política econômica após a disputa presidencial.

O movimento chama atenção pela diferença de comportamento entre empresas de maior e menor porte. Enquanto a confiança dos grandes negócios caiu 8,2%, a das pequenas empresas recuou 2,9%, para 90,6 pontos. Pela primeira vez desde junho de 2022, os empresários de maior porte estão mais pessimistas do que os pequenos. A diferença, que em agosto superava 11 pontos em favor das grandes empresas, se inverteu em apenas dois meses, alcançando o maior desnível favorável às pequenas já registrado na série histórica.

O pessimismo também se espalhou pelo conjunto do setor. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) caiu 3% em outubro, para 90,5 pontos, o menor nível desde maio de 2021. Na comparação com outubro do ano passado, a retração chega a 5,4%. O indicador permanece abaixo dos 100 pontos, marca que separa pessimismo de otimismo. A avaliação das condições atuais dos negócios também piorou, atingindo 63,8 pontos, o menor patamar desde junho de 2021.

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O sinal mais preocupante aparece nas decisões de investimento. O indicador que mede a disposição das empresas para investir acumula nove quedas mensais consecutivas, a maior sequência negativa desde o início da série, em 2011. São agora 23 meses seguidos abaixo da linha dos 100 pontos. Na comparação anual, a retração chega a 11,6%, refletindo a combinação de crédito caro, consumidores endividados e margens pressionadas.

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O enfraquecimento já alcança as perspectivas de contratação. O índice de expectativa de admissão de funcionários caiu 3% em outubro, para 109 pontos, o menor nível desde setembro de 2025. Segundo a FecomercioSP, nem mesmo o mercado de trabalho aquecido tem sido suficiente para compensar a cautela dos empresários diante da desaceleração das vendas. O Índice de Expansão do Comércio (IEC), que reúne expectativas de contratação e investimento, recuou 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

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Diante desse cenário, a entidade recomenda que as empresas preservem caixa, evitem compromissos financeiros de longo prazo e reavaliem seus projetos de expansão. A orientação também vale para o planejamento da Black Friday e do Natal, quando os comerciantes terão de equilibrar estoques e expectativas de vendas em um ambiente marcado pela cautela do consumidor e pelo encarecimento do financiamento.

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