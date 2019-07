Confiança da indústria cai a menor valor desde outubro de 2018

A confiança da indústria brasileira caiu no mês de julho e chegou ao pior nível desde outubro de 2018, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira, 29, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Calculado a partir de dados de 1.142 empresas, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) teve retração de 0,9 ponto em julho, chegando a 94,8 pontos.

Segundo a pesquisa, a confiança recuou em 11 dos 19 segmentos industriais pesquisados. O desempenho do índice em julho atingiu o pior nível desde outubro — período pré-eleições presidenciais —, quando a confiança estava em 94,2 pontos.

Em junho o índice tinha se igualado ao patamar de novembro de 2018, com 95,7 pontos, já mostrando tendência de queda.

Além disso, o Índice de Situação Atual, que mede a perspectiva dos negócios no momento, caiu 2,2 pontos e chegou a 94,4, enquanto o Índice de Expectativas, que mede as projeções do setor para o futuro, teve sua primeira alta em 2019. O indicador avançou 0,5 ponto, chegando a 95,3.

De acordo com a FGV, caiu de 19,6% para 11,9% o percentual de empresas que avaliaram a situação atual como boa, e subiu de 21,1% para 22,7% o das que consideram que o cenário é ruim. Por outro lado, a parcela de empresas que preveem melhora aumentou de 34,9% para 38,4%, enquanto o grupo que acredita em piora diminuiu de 13,2% para 10,3%.

O nível de utilização da capacidade instalada da indústria subiu de 75% para 75,5% em julho, segundo a sondagem. O indicador mede o quanto a indústria utilizou de seu potencial total de produção. Outros dados mostram que houve piora no nível de estoques e nas perspectivas de emprego e produção para os próximos três meses.

(Com Agência Brasil)