Concursos selecionam para 3,6 mil vagas com salário de até R$ 22 mil

O segundo semestre tem boas oportunidades para quem deseja conquistar um cargo público. As inscrições estão abertas para 3.633 vagas em concursos públicos de diversas áreas e esferas do governo. Os salários podem chegar a 22 mil reais.

Ainda que o segundo semestre reserve uma grande quantidade de vagas, Renato Saraiva, fundador do Grupo CERS, adverte que a admissão dos profissionais ficará para 2019 devido ao período eleitoral.

A Constituição determina que servidores das esferas da Federação, Estado, Senado e Câmara Federal só podem ser nomeados até três meses antes das votações. Ficam fora desta regra cargos públicos essenciais ao país, como os do Ministério Público e Tribunais.

Confira os concursos abaixo:

Polícia Militar de Minas Gerais: Oferece 1.560 vagas com nível superior. A remuneração é de até R$ 3.278,74 e o prazo de inscrições vai até 30 de julho.

Polícia Militar do Espírito Santo: Possui 417 vagas com níveis superior e médio, com salário de até R$ 5.823,07. O prazo de inscrição é até 26 de julho.

Polícia Militar de Alagoas: Tem 500 oportunidades disponíveis para nível superior, com remuneração de até R$ 3.744,47. Prazo para cadastro até 24 de julho.

Procuradoria-Geral do Estado do Amapá: Oferece cinco vagas, com salário de até R$ 22.213,43 para profissionais com nível superior. É preciso se inscrever até 23 de julho.

Polícia Civil de Minas Gerais: Acumula 119 vagas de nível de superior, com remuneração de até R$ 4.098,39. O prazo é até 22 de outubro.

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14): Oferece apenas duas vagas para profissionais com nível superior. O salário é de até R$ 11.006,83 e o prazo para cadastro vai até 22 de julho.

Polícia Militar do Rio Grande do Norte: Tem 1.000 oportunidades de nível superior disponíveis com salário de até R$ 2.904. Prazo até 13 de agosto.

Polícia Civil de Sergipe: Está com 10 vagas abertas para profissionais com nível superior e salário de até R$ 11 mil. As inscrições devem ser feitas até 6 de agosto.

Ministério Público do Piauí: Candidatos de níveis médio e superior podem se inscrever até 6 de agosto para 20 vagas com salário de até R$ 6.241,11.