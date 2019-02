Concursos públicos têm inscrições abertas para 700 vagas esta semana

Apesar da queda na taxa de desemprego do país, ainda existem 12,8 milhões de pessoas nessa condição, segundo dados divulgados pelo IBGE no final de janeiro. E com a chegada de um novo mês, muitas pessoas começam a procurar um trabalho. Os concursos públicos costumam ser uma boa escolha pela grande oferta de vagas e, em alguns casos, altos salários. Nesta semana, há 700 oportunidades aberta em todas as regiões do país e para profissionais de diversos níveis de escolaridade.

Os concurseiros devem ficar ligados quanto às datas finais de inscrição e aos editais. Existem também taxas que devem ser pagas para a participação nos processos seletivos.

Procurar as provas antigas das vagas desejadas também é uma dica de ouro na hora de focar nos estudos.

Para quem está de olho nos grandes salários, as vagas para juiz substituto, em Santa Catarina, por exemplo, oferecerem um salário de 28.883,98 reais. Já o Grupo Hospitalar Conceição, no Rio Grande do Sul, paga 21.406,80 para alguns médicos, como especialista em dermatologia.

Confira as vagas:

Centro-Oeste

Prefeitura de Bonito (MS)

São 227 vagas para profissionais de ensino fundamental, médio, técnico e superior. Existem oportunidades para gari, merendeira, guarda vidas, técnico de enfermagem, professor, psicólogo, contador e assistente social. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro e custam entre 100 e 135 reais. O salário máximo é de 3.551,66 reais.

Rede SARAH (DF)

Uma vaga para fonoaudiólogo na Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação. As inscrições podem ser feitas até 13 de fevereiro de 2019 e a taxa custa 120 reais. O salário é de 13.221,77 reais. O trabalho é na cidade de São Luís.

Nordeste

Universidade Federal da Paraíba (PB)

São 131 vagas para profissionais com ensino médio, técnico e superior. Entre as oportunidades estão os cargos de técnico em agropecuária, arquivista, assistente social, técnico em mecânica, entre outros. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de fevereiro e as taxas custam entre 45 e 85 reais. O salário pode chegar aos 4.180,66 reais.

Rede SARAH (MA)

Uma vaga para fonoaudiólogo na Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação. As inscrições podem ser feitas até 13 de fevereiro de 2019 e a taxa custa 120 reais. O salário é de 13.221,77 reais. O trabalho é na cidade de Brasília

Norte

Conselho Regional de Farmácia do Acre (AC)

São 20 vagas para profissionais com ensino médio e superior. As oportunidades são para auxiliar administrativo, advogado, contador e farmacêutico fiscal. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro e as taxas custam entre 50 e 90 reais. O salário máximo é de 2.342,50 reais.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (AM)

São 113 vagas distribuídas em dois processos diferentes, para profissionais com ensino técnico, médio e superior. Há oportunidades para professores, contadores, médicos, entre outros. As inscrições encerram-se em 24 de fevereiro e as taxas custam entre 48 e 120 reais. Os salários podem chegar aos 14.064,85 reais, para os professores e 4.180,66 reais para os cargos técnicos-administrativos.

Sudeste

Polícia Civil (ES)

São 173 oportunidades para profissionais com ensino médio e superior. As vagas são para assistente social, escrivão de polícia, investigador, entre outros. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de fevereiro e as taxas custam entre 96,50 reais e 146,73 reais. O salário pode chegar aos 5.103,84 reais.

Universidade Federal de Uberlândia (MG)

São quatro vagas para profissionais de ensino médio, técnico e superior. Há oportunidades para técnico em estatística, tradutor e intérprete de linguagem de sinais, técnico em contabilidade e administrador. As inscrições podem ser feitas pela internet até 17 de fevereiro e as taxas custam entre 73 e 125 reais. O salário máximo é de 4.180,66 reais.

Sul

Grupo Hospitalar Conceição (RS)

São dois concursos, que visam formar cadastro da reserva, sem número de vagas definidas. De acordo com os cargos dispostos no edital, serão oferecidas pelo menos 25 vagas. Existem oportunidades para profissionais com ensino fundamental, médio, técnico e superior. Existem vagas para os cargos de estão cozinheiro, técnico de manutenção, vigia, técnico em enfermagem, especialista em hemoterapia, entre outros. As inscrições vão até o dia 11 de fevereiro e as taxas variam entre 39 e 99 reais. O salário máximo é de 21.406,80 reais.

Tribunal de Justiça de Santa Catarina (SC)

São cinco vagas para juiz substituto. As inscrições vão até as 18 horas do dia 18 de fevereiro e o valor da taxa é de 280 reais. O salário é de 28.883,98 reais.