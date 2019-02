Concursos públicos oferecem 3.384 vagas por todas as regiões do país

Quem está em busca de recolocação ou sonha com um emprego no serviço público, há mais de 3.384 vagas estão abertas em concursos públicos por todo o país.

Algumas inscrições encerram já nesta segunda-feira, 18. É o caso da Prefeitura de Maurilândia, em Goiás, que oferece 121 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio, técnico e superior.

Para quem está de olho nos altos salários, chamam atenção os 9.645 reais oferecidos pelo Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste, no Paraná. A vaga em questão é de médico 24 horas.

Os concurseiros devem ficar atentos às datas finais de inscrição e aos editais dos processos. Além de ajudar nos estudos, eles contém informações importantes sobre as oportunidades oferecidas.

Confira as vagas por todo o país:

Centro-Oeste

Câmara de Diamantino – MT

A oportunidade é para uma vaga no cargo de contador. É preciso ter ensino superior e o salário é de 5.096,36 reais. As inscrições vão até 12 de março e a taxa é de 250 reais.

Prefeitura de Maurilândia – GO

São 121 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio, técnico e superior. Existem oportunidades para motorista de ambulância, vigia noturno, técnico em raio X, assistente social, entre outros. O salário máximo é de 6.000 reais. As inscrições encerram nesta segunda-feira, 18, e a taxa varia entre 30 e 80 reais.

Nordeste

Prefeitura de Pedro do Rosário – MA

São 605 vagas para todos os níveis de escolaridade. Existem oportunidades para encanador, eletricista, digitador, técnico em enfermagem, contador, psicólogo, entre outros. O salário máximo é de 2.994 reais. As inscrições vão até o dia 5 de março e a taxa varia entre 77 e 126 reais.

Prefeitura de Petrolina – PE

São 80 vagas para o cargo de guarda. Podem concorrer profissionais com pelo menos o ensino médio completo. O salário é de 3.261,48 reais. As inscrições encerram no dia 17 de março e a taxa de participação é de 125 reais.

Norte

Conselho Regional de Medicina do Acre – AC

São 95 vagas para profissionais com ensino médio e superior. Existem oportunidades para assistente administrativo e analista administrativo. O salário máximo é de 4.380,43 reais. As inscrições vão até o dia 11 de março e a taxa varia entre 50 e 60 reais.

Prefeitura de Santa Bárbara do Pará – PA

São 799 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para servente, vigia, fiscal de obras, técnico em informática, bioquímico, entre outros. O salário máximo é de 3.600 reais. As inscrições encerram em 17 de março e a taxa varia entre 50 e 100 reais.

Sudeste

Universidade de Taubaté – SP

São 10 vagas para profissionais de todas as escolaridades. Há oportunidades para cozinheiro auxiliar, almoxarife, recepcionista, analista de sistema sênior, entre outros. O salário máximo é de 3.432,37 reais. As inscrições vão até 21 de fevereiro e as taxas variam entre 25 e 70 reais.

Secretaria Municipal de Educação – RJ

São 1652 vagas para profissionais com ensino médio e superior. O cargo é para professor adjunto de educação infantil e o salário é de 2.797,57 reais. As inscrições encerram no dia 22 de fevereiro e a taxa é de 80 reais.

Sul

Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste – PR

São 19 vagas, mais o cadastro da reserva, para profissionais com ensino médio, técnico e superior. Há oportunidades para agente administrativo, telefonista, enfermeiro, médico, entre outros. O salário máximo é de 9.645,22 reais. As inscrições encerram no dia 25 de fevereiro e a taxa varia entre 80 e 150 reais.

Consórcio Intermunicipal de Atenção Psicossocial

São duas vagas para profissionais com ensino superior. Existem oportunidades para médico clínico e médico de saúde mental. O salário máximo é de 3.620,05 reais. As inscrições vão até 22 de fevereiro e o valor da taxa de participação é de 75,13 reais.