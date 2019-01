Concursos públicos oferecem 3.266 vagas – inscrições terminam nesta semana

As inscrições para mais de dez concursos públicos que oferecem 3.266 vagas acabam nesta semana. A procura é por funcionários de diferentes escolaridades, desde o fundamental até superior.

Entre as ofertas de emprego, as prefeituras dominam a lista. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, os candidatos têm até hoje, 8, para se inscrever. O salário máximo oferecido pela prefeitura é de 15.537,38 reais – valor oferecido para o médico de família. Entre os cargos disponíveis estão o de agente administrativo, técnico desportivo júnior e terapeuta ocupacional. O edital está disponível na página do concurso.

Já em Parintins, no Amazonas, são 850 vagas com salário máximo de 2.455,35 reais. O trabalho é na Secretaria Municipal de Educação e entre os cargos oferecidos estão cozinheiro, motorista e professor. As inscrições também encerram-se hoje e a escolaridade requisitada é fundamental, médio ou superior. O edital está disponível no site da prefeitura.

Outros concursos públicos que possuem mais de 100 vagas, cujas inscrições encerram nesta semana são:

SP

Prefeitura de Arujá

São 113 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio ou superior. A oferta do concurso é para ajudante geral, arquivista, auxiliar administrativo, entre outros. Mais informações estão disponíveis no site da Vunesp. As inscrições vão até o dia 10.

Salário máximo: 6.708,43 reais

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos

São 150 vagas de auxiliar de serviços gerais para profissionais com ensino fundamental. Mais informações podem ser acessadas no site do concurso. As inscrições encerram-se hoje.

Salário máximo: 1.075,81 reais

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

São 372 vagas disponíveis para supervisores de ensino. Mais informações podem ser acessadas na página do concurso. As inscrições encerram-se em 11 de janeiro.

Salário máximo: 3.474,07 reais

Prefeitura de São Caetano do Sul

São 129 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio, técnico ou superior. A oferta é para merendeira, arquivista, professor, entre outros. Outras informações estão disponíveis no portal para concursos Dédalus. As inscrições vão até o dia 13.

Salário máximo: 5.199,41 reais

PR – Prefeitura de Ubiratã (PR)

São 159 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio ou superior. Entre os cargos disponíveis estão gari, encanador, mestre de obras, bibliotecário, entre outros. A ficha de inscrição e o edital estão disponíveis na página do concurso. As inscrições vão até 10 de janeiro.

Salário máximo: 15.347 reais

MG – Prefeitura de Ervália

São 319 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio, técnico ou superior. Há oportunidade para telefonista, auxiliar de laboratório, almoxarife, entre outros. As informações estão disponíveis no site do da prefeitura. As inscrições encerram-se hoje, 8 de janeiro.

Salário máximo: 10.000 reais

AP – Agência de Fomento do Amapá

São 229 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio ou superior. Entre os cargos procurados estão analista de fomento, assistente administrativo de fomento e agente de fomento externo. Outras informações estão disponíveis na página do concurso. As inscrições vão até o dia 10.

Salário máximo: 3.319,77 reais

MA – Prefeitura de Coroatá

São 162 vagas para profissionais com ensino médio ou superior. Entre os cargos disponíveis estão técnico de enfermagem, psicólogo, assistente administrativo, entre outros. Mais informações estão disponíveis na página do concurso. As inscrições vão até o dia 10 de janeiro.

Salário máximo: 3.102,15 reais

RN – Prefeitura de Macaíba

São 627 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio ou superior. Entre os cargos disponíveis estão enfermeiro, assistente social, agente comunitário de saúde, entre outros. O edital pode ser acessado pela internet. As inscrições vão até 10.

Salário máximo: 3.710,00 reais

PA – Prefeitura de Marabá

São 845 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio ou superior. Há oportunidades para agente de trânsito, motorista, guarda municipal, entre outros. Mais informações estão disponíveis na página do concurso. As inscrições vão até o dia 10.

Salário máximo: 3.565,13 reais

PE – Prefeitura de Afrânio

São 161 vagas para profissionais com ensino fundamental, médio ou superior. Há oportunidades para enfermeiros, advogados, motoristas, mecânicos, entre outros. A ficha de inscrição e o edital estão disponíveis on-line. As inscrições vão até 11.

Salário máximo: 10.500 reais