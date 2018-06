Concursos oferecem quase 10 mil vagas com salários de até R$ 26 mil

Profissionais que querem seguir a carreira pública encontram 9.658 vagas abertas em 71 concursos, conforme levantamento da Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso Público (Anpac). Os salários podem chegar a 26.125 reais, como é o caso das 120 oportunidades abertas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais para quem tem o ensino superior. Mas há chances para todos os níveis de escolaridade.

Especialistas alertam que, como há muitos editais em andamento, é importante o candidato conhecer bem os requisitos de cada um, como documentos necessários tanto para fazer a inscrição quanto para assumir o cargo, caso seja aprovado.

Outra dica é ficar atento ao conteúdo pragmático — as matérias que vão cair na prova. Entre o edital e o exame há um prazo entre 60 a 90 dias.

Para o professor e fundador do Grupo CERS, Renato Saraiva, é necessário condicionar a mente, ter foco e dedicação para as horas de estudo. “Existem níveis de complexidade por prova e isso vai depender de cada concurso. Além disso, o tempo disponível para estudo vai variar de candidato para candidato e de acordo com o grau de conhecimento do concurseiro”, diz o professor.

É fundamental ainda que o candidato tenha paciência. “Um concurso para magistratura demanda, em média, 2 anos de preparação. Concursos mais simples, como para áreas bancárias, demandam cerca de seis meses de preparação”, explica. “Comece estudando a partir de pequenas cargas horárias e vá aumentando gradativamente as horas de estudo”, complementa.

Após o condicionamento gradativo das horas de estudo, o ideal para uma preparação é estudar de 8h a 16h todos os dias.

Outra dica é estudar entre uma hora e 90 minutos, no máximo, e em seguida fazer uma pequena pausa de 5 a 10 minutos. “Isso faz o cérebro voltar a ter alta performance”, comenta. “Vá ao cinema, faça academia, pratique algum esporte ou mesmo jogue conversa fora com os amigos nos finais de semana. Ter vida social é fundamental para manter a mente saudável e suportar os meses de estudo e dedicação”, aconselha Saraiva.