Concursos oferecem mais de 1.000 vagas – salários chegam a R$ 20 mil

No segundo semestre do ano, prefeituras e órgãos públicos de todo o Brasil abrem os editais de seus concursos públicos. Há vagas para profissionais com ensino fundamental, médio ou superior – principalmente na área de educação e saúde.

Além das vagas confirmadas, a Receita Federal deve abrir 2.000 oportunidades e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), mais 500 até o final deste ano. Ou seja, muitos editais ainda podem ser liberados. “Com a Lei de Diretrizes Orçamentárias [LDO], muitos órgãos querem adiantar seus concursos para contratar servidores ainda este ano”, explicou Marco Antônio Araújo Junior, presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso Público (Anpac).

Os salários chegam a 20.940,62 reais para atuar na Receita Estadual de Goiás. As oportunidades estão organizadas de acordo com a região do país e data de fechamento da vaga. Confira abaixo:

Sudeste e Sul:

Hospital Célio de Castro (MG)

O hospital da Prefeitura de Minas Gerais está selecionando profissionais para vagas de nível médio, técnico e superior com oportunidades para as áreas administrativa e de saúde. Ainda será possível realizar a candidatura nos dias 1, 2 e 3 de agosto – as inscrições devem ser feitas presencialmente no local.

É possível verificar todas as vagas disponíveis e documentos necessários no edital. A seleção é dividida em duas etapas. Na primeira, as habilidades técnicas, experiência profissional e titulação acadêmica do profissional serão avaliadas. Em seguida, será realizada uma entrevista com os candidatos mais bem pontuados de cada função.

Os salários variam de 1.546,07 reais para auxiliar de farmácia e auxiliar de laboratório a 12.875,57 reais para médico nutrólogo. As cargas horárias vão de 120 horas até 200 horas mensais dependendo da função.

Agência Reguladora de Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (SP)

As inscrições para o órgão continuam abertas até o dia 6 de agosto. São seis vagas disponíveis para assistente administrativo, procurador jurídico e analista de fiscalização e regulação nas áreas de administração, ciências contábeis, economia e engenharia civil.

O cargo de assistente administrativo aceita candidatos com ensino médio completo. Para as demais áreas, é necessário ensino superior completo.

Para participar do processo de seleção, o interessado paga taxa de 57 reais (cargo de assistente) ou de 83 reais (demais vagas). O conteúdo das provas aplicadas aos candidatos também difere de acordo com o cargo – confira no edital. O exame será realizado em 16 de setembro na cidade de Americana.

Os salários variam de 2.840,82 reais a 9.320,74 reais.

Colégio Pedro II (RJ)

A escola abriu concurso público para selecionar 37 professores de nível básico, técnico e disciplinas como dança e teatro. As inscrições encerram-se no dia 6 de agosto.

Além da prova escrita, os candidatos passam por uma avaliação de desempenho didático e análise de títulos. Profissionais com doutorado podem receber até 9.600,92 reais por mês.

Para participar do processo, os professores pagam uma taxa de 160 reais. O edital completo pode ser acessado neste link.

Exército Brasileiro (RJ)

O órgão está selecionando profissionais de medicina, odontologia e farmácia de ambos os sexos para participar do concurso público até o dia 13 de agosto. As inscrições devem ser realizadas neste link.

Os candidatos não podem ter mais do que 36 anos de idade. A taxa de inscrição é de 130 reais. O edital completo pode ser acessado aqui. O valor do salário não foi informado.

Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí (SP)

Os candidatos podem inscrever-se até o dia 7 de agosto para as vagas de advogado, assistente administrativo, engenheiro, mecânico, psicólogo, entre outros. Foram abertas 43 vagas de ensino fundamental, médio e superior.

A taxa de inscrição varia entre 52 reais e 95 reais, de acordo com a vaga – confira no edital. A primeira prova realizada pelos candidatos acontece em 2 de setembro.

O salário dos aprovados pode variar de 1.703,15 reais até 9.435,82 reais.

Prefeitura de Pardinho (SP)

A Prefeitura de Pardinho, em São Paulo, está selecionando professores de ensino básico. As inscrições vão até o dia 8 de agosto.

Para participar, os profissionais devem pagar uma taxa de 45 reais. Os professores ainda realizam provas para avançar no processo de seleção. O salário é de 12,12 reais por hora de aula.

O edital, com o passo-a-passo para realizar a candidatura, pode ser acessada neste link.

Prefeitura de Brusque (SC)

A Prefeitura de Santa Catarina abriu edital para nove funções – a maioria na área de saúde e com exigência de ensino superior completo, mas há cargos para profissionais com ensino fundamental e médio.

As inscrições devem ser realizadas na Secretaria de Saúde da cidade de Brusque até o dia 10 de agosto. Confira aqui os documentos necessários.

A Prefeitura oferece apenas uma vaga para cada cargo. O salário varia entre 1.270,61 reais e 7.623,62 reais.

Prefeitura de Linha Nova (RS)

O município do Rio Grande do Sul abriu nesta segunda-feira as inscrições para seu concurso público. Serão selecionados quatro profissionais de saúde, um professor de ensino fundamental e um operário.

Para qualquer vaga, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de 40,07 reais. Durante o processo seletivo, os profissionais realizam provas – o conteúdo varia de acordo com a vaga. Confira aqui.

O salário vai de 1.421,82 reais até 5.103,31 reais. É possível realizar a candidatura até o dia 13 de agosto.

Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A (SP)

Os interessados podem inscrever-se no concurso público até o dia 16 de agosto. Há vagas para profissionais com ensino superior, médio ou técnico.

Ao todo, são 70 vagas. Entre os cargos, estão o de engenheiro, operador de usina, eletricista e mecânico de manutenção. Os salários chegam a 6.189,40 reais.

Para as vagas de ensino superior, os candidatos pagam uma taxa de inscrição de 110 reais. Para os demais cargos, é pago uma taxa de 75 reais.

O edital completo pode ser acessado neste link.

Polícia Militar do Espírito Santo (ES)

O órgão está selecionando 20 profissionais para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM). As inscrições devem ser realizadas neste link até o dia 17 de agosto.

Os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição de 120 reais. Para participar, a Polícia Militar exige que o candidato tenha altura mínima de 1,65 para homens e 1,60 para mulheres e até 35 anos.

O edital completo pode ser acessado aqui. O salário dos profissionais chega a 7.320,43 reais.

Ministério Público de São Paulo (SP)

O órgão está selecionando 60 profissionais de direito para o cargo de analista jurídico. As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de agosto.

Os candidatos pagam taxa de inscrição no valor de 120 reais. A prova objetiva acontece no dia 30 de setembro em 14 cidades – confira no edital.

O salário dos profissionais contratados chega a 7.697,23 reais.

Prefeitura de São João Del Rei (MG)

A Prefeitura de Minas Gerais abriu as inscrições para seu concurso público até o dia 30 de agosto. Serão 70 vagas na área da educação para profissionais de nível fundamental, médio e superior.

Para participar, os candidatos têm que pagar uma taxa que varia entre 60 reais e 105 reais. É possível realizar a inscrição neste link.

Durante a seleção, os profissionais passam por duas provas, uma objetiva e outra discursiva. Para aqueles com curso superior, ainda há uma terceira etapa: a prova de títulos, de caráter classificatório.

Os salários variam entre 1.071,44 reais e 3.168,92 reais.

Polícia Civil de Minas Gerais (MG)

A Polícia Civil de Minas Gerais vai abrir o edital para seu concurso público a partir de 12 de setembro. Serão 119 vagas para o cargo de escrivão, doze delas são oferecidas a candidatos com deficiência.

Para participar, os candidatos precisam ter curso superior completo e pagar a taxa de inscrição no valor de 160 reais. É possível acessar o edital neste link. Durante o processo de seleção, serão aplicadas provas objetivas sobre conhecimentos gerais e específicos. Os exames devem ser realizadas presencialmente no dia 2 de dezembro.

Os aprovados trabalham 40 horas semanais, o salário será de 4.098,39 reais.

Norte e Nordeste:

Prefeitura de Jardim do Seridó (RN)

A Prefeitura de Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte, abriu concurso público para a seleção de 65 profissionais de 22 funções, a maioria na área de saúde. Os interessados devem realizar a candidatura no Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros até o dia 3 de agosto.

O edital está disponível neste link. Os salários variam entre 954 reais e 10.000 reais.

Polícia Civil do Estado de Sergipe (SE)

A Polícia Civil vai selecionar 10 profissionais para o cargo de delegado substituto. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de agosto neste link.

Para participar, os candidatos precisam pagar a taxa de inscrição de 249 reais. A remuneração chega a 11.000 reais.

Durante o processo seletivo, os inscritos realizam uma prova objetiva, discursiva, de capacidade física e outras avaliações.

Prefeitura de Cafarnaum (BA)

A Prefeitura da Bahia está selecionando candidatos de nível médio para os cargos de fiscal de tributos e agente comunitário de saúde. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de agosto.

Para participar, os candidatos têm que realizar o pagamento da taxa de 45 reais. Após a inscrição, a prova ocorre em 9 de setembro – serão cobrados conhecimentos em matemática, português, atualidades, conhecimentos locais e específicos.

O salário varia entre 954 reais e 1.014 reais, de acordo com o cargo. Confira o edital completo aqui.

Prefeitura de Patos (PB)

O município da Paraíba abriu concurso público com 298 vagas para nível fundamental, médio e superior. Os cargos variam de agente de combate a endemias, cuidador social, pedreiro até professores.

É possível candidatar-se até o dia 2 de setembro no site da prefeitura. Para participar, é necessário o pagamento de uma taxa que vai de 80 reais a 40 reais, dependendo do cargo.

Durante o processo, os candidatos realizam provas objetivas eliminatórias e classificatórias. Alguns cargos de nível superior têm exames de títulos.

As remunerações vão de 954 reais até 2.500 reais.

Centro-Oeste:

Prefeitura de Laguna Carapã (MS)

Há oportunidades para profissionais de nível superior, médio, fundamental e pessoas alfabetizadas. As inscrições vão até o dia 3 de agosto.

Entre os cargos, há vagas para tratorista, vigilante, psicologo, fisioterapeuta, entre outros. Os salários podem chegar a 12.372,80 reais.

A Prefeitura abriu, ao todo, 96 oportunidades. O edital pode ser acessado neste link.

Câmara Municipal de Goiânia (GO)

A Câmara oferece 75 vagas para cargos de nível médio e superior. As inscrições vão até o dia 6 de agosto.

Os candidatos realizam uma prova objetiva. Para alguns cargos, como o de tradutor e intérprete de libras, é exigido uma prova prática ou apresentação de portfólio – no caso do designer gráfico.

É possível acessar o edital neste link. Os salários variam de 4.379,33 reais até 6.737,44 reais.

Prefeitura de Nova Guarita (MT)

A Prefeitura de Mato Grosso está com as inscrições abertas para seu concurso público até o dia 9 de agosto. Profissionais com ensino fundamental, médio e superior podem inscrever-se.

Há vagas para assistente social, biblioteconomista, eletricista, monitor de creche, mecânico, médico e outros. Ao todo, são 38 oportunidades. O edital está disponível neste link.

Para participar, é necessário pagar taxa de inscrição – o valor pode variar entre 40 reais e 130 reais. Para os selecionados, o salário vai de 954 reais até 10.490,00 reais.

Prefeitura de Tapurah (MT)

As inscrições para o concurso público podem ser realizadas até o dia 9 de agosto. Para algumas vagas, basta ser alfabetizado – é o caso dos cargos de borracheiro e coveiro. Também há oportunidades para profissionais com ensino médio ou superior completo.

Ao todo, são 54 vagas. A taxa de inscrição varia de 25 reais a 50 reais. Em alguns cargos, a remuneração chega a 15.606,85 reais. É possível conferir o edital aqui.

Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (GO)

O órgão vai selecionar 28 profissionais para o cargo de auditor-fiscal da Receita Estadual – uma delas é reservada para pessoas com deficiência física.

Os interessados podem candidatar-se até o dia 24 de agosto. Antes, é necessário o pagamento da taxa de inscrição de 200 reais.

O edital completo pode ser acessado aqui. Os aprovados recebem salário de até 20.940,62 reais.