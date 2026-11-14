Concurso 3086 da Mega-Sena pode pagar R$ 27 milhões neste domingo: horário e onde assistir

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O concurso 3086 da Mega-Sena acontece neste domingo (15) com um prêmio de R$ 27 milhões. As apostas podem ser feitas até as 10h nas lotéricas e canais digitais da Caixa. Saiba onde assistir ao sorteio ao vivo, como funciona a premiação para quina e quadra, e todas as formas de participar para concorrer à bolada.

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O concurso 3086 da Mega-Sena será realizado neste domingo, 15 de novembro, com prêmio estimado em R$ 27 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está marcado para as 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 10h nas casas lotéricas e nos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Onde assistir ao sorteio da Mega-Sena neste domingo?

O sorteio da Mega-Sena terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook, a partir das 11h.

A extração será realizada no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O espaço é utilizado para os sorteios das loterias federais e conta com procedimentos de conferência destinados a garantir a transparência das operações.

Os interessados poderão acompanhar pela internet todas as etapas da extração, incluindo a preparação dos equipamentos, a verificação das bolas e o anúncio das seis dezenas sorteadas.

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A transmissão é gratuita e pode ser assistida por computadores, celulares e televisores conectados à internet. O resultado oficial será disponibilizado pela Caixa após a realização do concurso.

Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

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Premiação

O prêmio principal da Mega-Sena está estimado em R$ 27.000.000,00 após nenhuma aposta acertar as seis dezenas no concurso 3085, realizado na quinta-feira, 12.

Apesar de não ter vencedor do prêmio máximo, outras 30 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 37.046,54 cada. Já na quadra, 2.272 apostas foram premiadas com R$ 698,81.

Além do prêmio principal, destinado a quem acertar os seis números, a Mega-Sena também contempla apostas com cinco acertos, na quina, e quatro acertos, na quadra.

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Os valores pagos em cada faixa variam conforme a arrecadação do concurso e a quantidade de apostas vencedoras. A distribuição definitiva será conhecida após a apuração dos resultados pela Caixa Econômica Federal.

Caso ninguém acerte as seis dezenas nesta quinta-feira, a parcela correspondente ao prêmio principal será acumulada para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.

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Como funcionam as apostas?

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve selecionar de seis a vinte números entre os sessenta disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. A escolha de mais números aumenta as probabilidades de acerto, mas também eleva o preço do jogo.

As apostas podem ser registradas em unidades lotéricas credenciadas, no portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias CAIXA ou pelo Internet Banking CAIXA, disponível para clientes habilitados.

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Também é possível recorrer à Surpresinha, opção na qual o próprio sistema seleciona as dezenas, ou participar de bolões, que permitem dividir o custo das apostas entre diferentes participantes.

Segundo a Caixa, a probabilidade de acertar as seis dezenas em uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Os sorteios regulares da Mega-Sena acontecem às terças e quintas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h, sempre no horário de Brasília.