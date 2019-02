Conar suspende anúncio de preservativos Prudence

logo da Exame.com logo da Exame.com

Conforme antecipou a coluna Radar On-Line, do jornalista Lauro Jardim, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) suspendeu ontem por unanimidade de votos uma peça publicitária veiculada no Facebook pela marca de preservativos Prudence em julho deste ano.

Divulgado na fan page da marca, o anúncio “Dieta do Sexo” era construído em formato de tabela e comparava os gastos calóricos de diversas atividades ligadas ao sexo. O item que causou a indignação dos usuários da rede social – e que motivou mais de mil denúncias ao Conar – dizia que tirar a roupa de uma mulher queima 10 calorias, enquanto fazer o mesmo sem o consentimento da parceira consome 190 calorias.

A peça foi compartilhada por mais de 2 mil pessoas e recebeu mais de mil comentários, muitos demonstrando o repúdio de internautas, que entenderam o trecho do anúncio como um estímulo ao estupro. A DKT do Brasil, dona da Prudence, apagou a peça de sua página no Facebook e publicou um pedido de desculpas. Mesmo assim, a ação aberta no Conar continuou em andamento.

Em reunião ontem, o Conar concordou com os consumidores que reclamaram, considerando que a peça era desrespeitosa e poderia eventualmente incentivar agressões a mulheres. A DKT do Brasil recebeu também uma advertência do órgão.

Procurada pela reportagem, por meio de sua assessoria de imprensa, a DKT do Brasil afirmou que ainda não foi notificada oficialmente sobre a decisão do Conar. Leia, na íntegra, o comunicado divulgado pela fabricante na época em que o processo foi aberto:

“A Prudence retirou do ar o conteúdo postado em nossa página do Facebook em 16 de julho sobre a “Dieta do Sexo” e pede desculpas aos seus consumidores.

Reiteramos que o conteúdo não é de autoria da Prudence e vem sendo publicado por diversos blogs na Internet desde 2007, o que não nos isenta da responsabilidade da revisão do conteúdo, que neste caso foi inadequada e portanto retirado do ar.

Reforçamos que a intenção era contar de forma divertida quantas calorias um casal pode perder durante uma relação sexual e suas preliminares e jamais fazer alusão a qualquer outra prática.

A Prudence é uma marca da DKT do Brasil que é uma das filiais da DKT Internacional, empresa sem fins lucrativos e que atua em diversos países em desenvolvimento. Nosso objetivo é reforçar a conscientização sobre a importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais, pois acreditamos que é uma das principais demonstrações de respeito com o próprio corpo e com o de seu parceiro. Por isso, recriminamos todo e qualquer tipo de abuso, violência sexual ou discriminação. Estamos à disposição para conversar e esclarecer qualquer dúvida através de Inbox no Facebook.”