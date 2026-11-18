A Compass, por meio de sua subsidiária Edge, está ampliando sua presença no mercado de gás natural do Sul do país. A companhia fechou um protocolo institucional com a Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGás) para viabilizar o fornecimento de gás natural liquefeito (GNL) a indústrias e estabelecimentos comerciais do Planalto Norte catarinense. O projeto prevê o fornecimento de até 94,5 mil metros cúbicos de gás por dia, com início das operações previsto para 2028.

A operação permitirá levar gás natural a regiões ainda não atendidas pela malha de gasodutos. O combustível será transportado em caminhões criogênicos a partir do Terminal de Regaseificação de São Paulo (TRSP), operado pela Edge no Porto de Santos. Em Santa Catarina, o GNL será recebido em unidades de armazenamento e regaseificação instaladas pela companhia e conectado à rede local da SCGás.

A Edge venceu a chamada pública realizada pela concessionária catarinense em 2026 para abastecer a região. A SCGás ficará responsável pela construção de uma rede de distribuição nos municípios de Três Barras e Canoinhas. O modelo, conhecido como off-grid, permite antecipar o fornecimento de gás natural a consumidores industriais e comerciais enquanto a infraestrutura convencional de gasodutos não chega à região.

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Segundo Demétrio Magalhães, CEO da Edge, a iniciativa combina a infraestrutura logística da companhia com a rede de distribuição local para ampliar a oferta de energia à indústria catarinense. “Queremos contribuir para o desenvolvimento econômico do estado, ampliar a competitividade da indústria e acelerar a transição energética, por meio da substituição de combustíveis mais intensivos em carbono”, afirma.

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O acordo faz parte de uma ofensiva da Edge para expandir suas operações de GNL no Sul do Brasil. Em setembro, a companhia assinou um memorando de entendimento com o governo do Rio Grande do Sul para desenvolver um terminal de gás natural liquefeito no Porto de Rio Grande. Em outubro, firmou acordo com a Compagas para desenvolver uma solução de abastecimento no Norte do Paraná.

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A Edge iniciou suas operações de GNL off-grid em 2026, utilizando o terminal de Santos como base de suprimento. Além da infraestrutura de gás natural, a companhia opera a OneBio, planta de purificação de biometano localizada em Paulínia, no interior de São Paulo.