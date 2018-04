Companhia aérea paga R$ 3.300 para dupla de amigos viajarem o mundo

Viajar o mundo e ainda receber uma remuneração para contar sobre suas experiências de viagem. Esse a proposta da companhia aérea WOW Air, da Islândia. A empresa vai custear todos os gastos, incluindo hospedagem, alimentação e deslocamento entre países. Em troca, quer que uma dupla de amigos crie o guai de viagem da empresa.

O emprego é temporário e os escolhidos viajarão durante três meses. Segundo o site norte-americano Insider, a remuneração chega a 3.300 euros (cerca de 13.800 reais) para cada um. O período de trabalho coincide com o verão europeu. Neste tempo, a dupla poderá escolher entre 38 destinos oferecidos pela companhia aérea.

Os escolhidos vão viajar, criar o conteúdo e retornar para a Islândia, onde ficarão hospedados.

Além de coletar informações sobre o local da viagem, como a culinária, transporte, custos e vida noturna, os escolhidos também produzirão conteúdos de texto, imagem e vídeo para blogs e redes sociais da empresa.

Para participar da seleção os candidatos devem mandar um vídeo com duração de até 2 minutos falando sobre passeios turísticos na sua cidade de origem. O conteúdo (e uma ficha de inscrição) devem ser encaminhados para a empresa até o dia 18 de maio.

A WOW Air ainda solicita que os candidatos sejam maiores de idade, tenham uma conta no Facebook e domínio do idioma inglês. Os escolhidos começam a trabalhar no dia 1º de junho – a data final da viagem é 15 de agosto.