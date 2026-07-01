Como vai funcionar a ‘taxa das blusinhas’ imposta pela União Europeia à China
Nova cobrança sobre encomendas de baixo valor mira empresas como Temu, Shein e AliExpress
Debate semelhante ao travado no Brasil
A decisão da União Europeia ocorre em meio a um movimento de revisão das regras para compras internacionais de pequeno valor observado em diversos países, incluindo o Brasil.
Em 2024, o Congresso aprovou o fim da isenção para encomendas de até US$ 50 (cerca de R$ 250), medida que ficou conhecida como “taxa das blusinhas”.
As compras passaram a pagar um imposto de importação de 20%, além do ICMS cobrado pelos estados, elevando o custo de produtos adquiridos em plataformas estrangeiras.
A mudança provocou forte reação de consumidores, que argumentaram que a tributação encarecia compras de baixo valor.
Já o governo e representantes do varejo defenderam a medida como uma forma de reduzir a concorrência considerada desigual entre empresas estrangeiras e comerciantes instalados no país, além de fortalecer a fiscalização sobre as importações.
Assim como na Europa, o crescimento das plataformas chinesas foi o principal fator por trás da mudança nas regras brasileiras.