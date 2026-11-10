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Como um episódio dos Simpsons provocou alerta nas redes por um ‘apagão mundial’ em 17 de novembro

Publicações sem evidências juntaram episódio de desenho animado, treino de alertas nos EUA e recomendações preventivas da Defesa Civil no Brasil

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 12h50 | Atualizado em 10 nov 2026, 12h58
Vista da avenida Doutor Arnaldo, em São Paulo.
Apagão em SP (VEJA.com/VEJA)
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Como um episódio dos Simpsons provocou alerta nas redes por um ‘apagão mundial’ em 17 de novembro Priorize VEJA no Google

Uma narrativa sem sustentação em fatos sobre um suposto colapso global de energia em 17 de novembro de 2026 ganhou força nas redes sociais. A desinformação surgiu a partir da junção de três acontecimentos independentes: um episódio do seriado Os Simpsons, um teste no sistema de alertas dos Estados Unidos e orientações de prevenção emitidas pela Defesa Civil brasileira.

As publicações nas redes sociais resgataram o episódio ‘It’s a Blunderful Life’, da 35ª temporada do seriado, exibido em 2023. Na animação, a cidade fictícia de Springfield sofre com a falta de energia elétrica. Segundo checagem feita pelo grupo Aos Fatos, a associação com o ano de 2026 foi criada por usuários na internet. O conteúdo utiliza uma página do diário da personagem Lisa Simpson com a data de 17 de novembro, mas a história original não cita um apagão mundial naquele ano específico.

O que é o teste de alerta marcado nos Estados Unidos?

O boato também utilizou a programação de um teste do Sistema de Alerta de Emergência americano, o EAS. A atividade será conduzida pela Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (Fema) e pela Comissão Federal de Comunicações (FCC). O exercício ocorrerá às 16h20 pelo horário de Brasília, com avisos em rádio, televisão, cabo e satélite durando perto de um minuto. De acordo com a Fema, não haverá desligamento de energia e celulares não farão parte deste teste.

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Por que a orientação da Defesa Civil foi citada?

No Brasil, avisos da Defesa Civil Nacional sobre a importância de guardar mantimentos para 72 horas foram distorcidos. O órgão esclareceu que a orientação busca preparar moradores para eventuais desastres locais que dificultem o socorro imediato. De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a medida é preventiva e não tem ligação com alertas nacionais, corte de energia elétrica generalizado ou desabastecimento de produtos. O rumor também menciona uma iniciativa militar dos Estados Unidos chamada Fortress.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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