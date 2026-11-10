Como um episódio dos Simpsons provocou alerta nas redes por um ‘apagão mundial’ em 17 de novembro

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Uma narrativa sem sustentação sobre um suposto colapso global de energia em 17 de novembro de 2026 tem circulado nas redes sociais. A desinformação junta um episódio dos Simpsons, um teste de alertas nos EUA e orientações da Defesa Civil brasileira. Entenda como cada um desses fatos foi distorcido para criar o boato.

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Uma narrativa sem sustentação em fatos sobre um suposto colapso global de energia em 17 de novembro de 2026 ganhou força nas redes sociais. A desinformação surgiu a partir da junção de três acontecimentos independentes: um episódio do seriado Os Simpsons, um teste no sistema de alertas dos Estados Unidos e orientações de prevenção emitidas pela Defesa Civil brasileira.

As publicações nas redes sociais resgataram o episódio ‘It’s a Blunderful Life’, da 35ª temporada do seriado, exibido em 2023. Na animação, a cidade fictícia de Springfield sofre com a falta de energia elétrica. Segundo checagem feita pelo grupo Aos Fatos, a associação com o ano de 2026 foi criada por usuários na internet. O conteúdo utiliza uma página do diário da personagem Lisa Simpson com a data de 17 de novembro, mas a história original não cita um apagão mundial naquele ano específico.

O que é o teste de alerta marcado nos Estados Unidos?

O boato também utilizou a programação de um teste do Sistema de Alerta de Emergência americano, o EAS. A atividade será conduzida pela Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (Fema) e pela Comissão Federal de Comunicações (FCC). O exercício ocorrerá às 16h20 pelo horário de Brasília, com avisos em rádio, televisão, cabo e satélite durando perto de um minuto. De acordo com a Fema, não haverá desligamento de energia e celulares não farão parte deste teste.

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Por que a orientação da Defesa Civil foi citada?

No Brasil, avisos da Defesa Civil Nacional sobre a importância de guardar mantimentos para 72 horas foram distorcidos. O órgão esclareceu que a orientação busca preparar moradores para eventuais desastres locais que dificultem o socorro imediato. De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a medida é preventiva e não tem ligação com alertas nacionais, corte de energia elétrica generalizado ou desabastecimento de produtos. O rumor também menciona uma iniciativa militar dos Estados Unidos chamada Fortress.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.