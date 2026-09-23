Como serão os trens do futuro, com inteligência artificial, baterias e automação

Se existe um lugar capaz de mostrar para onde caminha o transporte ferroviário, ele está em Berlim.

Nesta semana, cerca de 3200 empresas de 59 países ocupam os 42 pavilhões e as áreas externas do centro de exposições da capital alemã para apresentar as novidades da InnoTrans, a maior feira do mundo dedicada à tecnologia ferroviária.

A edição de 2026 é a maior da história do evento, criado há 30 anos.

Para quem olha de fora, pode parecer apenas uma gigantesca exposição. Mas o que está em jogo é uma transformação mais ampla. A indústria está tentando tornar as ferrovias mais automatizadas, digitais, econômicas e menos dependentes de combustíveis fósseis.

E algumas das tecnologias que aparecem nos estandes já estão deixando de ser promessa para entrar na operação cotidiana.

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O trem começa a virar um computador sobre trilhos

A inteligência artificial é uma das estrelas da feira. Ela aparece em sistemas capazes de analisar dados da operação, identificar problemas antes que provoquem uma falha e ajudar na manutenção de trens e trilhos.

A lógica é relativamente simples.

Uma ferrovia produz uma enorme quantidade de informações durante seu funcionamento.

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Sensores podem acompanhar o desgaste de componentes, a condição dos trilhos e o comportamento dos veículos. Softwares analisam esses dados e ajudam a decidir quando uma peça precisa ser reparada ou substituída.

O objetivo é evitar que uma falha seja descoberta apenas quando o trem já parou.

Robôs e sistemas automatizados também estão sendo apresentados para tarefas de inspeção e manutenção.

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A indústria tenta, assim, reduzir o tempo em que uma linha precisa ficar fechada para reparos e aumentar a capacidade da infraestrutura existente.

A própria programação da InnoTrans deste ano destaca inteligência artificial, robótica e automação como algumas das principais tendências do setor.

Bateria e hidrogênio entram na disputa com o diesel

Outra transformação aparece nos motores.

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A InnoTrans reúne trens e locomotivas movidos a bateria, sistemas híbridos e equipamentos alimentados por hidrogênio.

No espaço externo da feira, a propulsão alternativa é um dos principais destaques, com fabricantes apresentando soluções para diferentes tipos de operação.

A bateria pode ser especialmente útil em linhas menores ou parcialmente eletrificadas. Em vez de instalar uma rede elétrica ao longo de todo o percurso, o trem pode carregar suas baterias em determinados pontos e seguir viagem.

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O hidrogênio aparece como outra alternativa para trechos nos quais a eletrificação convencional não é economicamente interessante.

Não existe uma única tecnologia capaz de substituir o diesel em todos os casos.

A tendência mostrada em Berlim é justamente a combinação de diferentes soluções, de acordo com a distância, o tipo de carga ou de passageiro e a infraestrutura disponível.

E se o trem não precisasse de motorista?

A automação também avançou para dentro da cabine.

A feira apresenta veículos capazes de operar de maneira autônoma ou com diferentes níveis de assistência. Há projetos para transporte público, veículos menores e sistemas que permitem controlar um trem remotamente.

Isso não significa que os maquinistas estejam prestes a desaparecer. Segurança, legislação, infraestrutura e aceitação dos passageiros ainda limitam a adoção dessas tecnologias.

Mas a direção do setor é clara: automatizar tarefas repetitivas e utilizar dados para ajudar os profissionais a tomar decisões mais rápidas.

A inovação debaixo dos trilhos

Nem toda novidade da InnoTrans aparece em um trem novo. Uma parte importante da transformação acontece nas máquinas que constroem, medem e consertam os trilhos.

É nesse mercado que atua a austríaca Plasser & Theurer, uma das principais fabricantes mundiais de equipamentos para manutenção ferroviária.

A empresa apresenta em Berlim uma nova geração de máquinas e sistemas que combina sensores, automação e análise de dados.

Um exemplo é o Plasser TampingControl, que mede a condição do trilho em tempo real e ajusta automaticamente parâmetros da máquina durante o trabalho. A tecnologia já está em operação em mais de 30 máquinas.

Em termos simples, a máquina consegue medir melhor o que está acontecendo na via e adaptar seu trabalho. Isso pode aumentar a precisão da manutenção e diminuir o esforço dos operadores.

A Plasser também mostra equipamentos como o BallastMaster, voltado ao tratamento do chamado lastro, a camada de pedras sobre a qual ficam os trilhos, e o UnimatExpress Dynamic, utilizado para manutenção da via.

A empresa aposta ainda na eletrificação das próprias máquinas de manutenção.

A linha E³, criada há uma década, utiliza sistemas elétricos ou híbridos para reduzir emissões e ruído durante os trabalhos.

O movimento resume uma das principais tendências da feira: não basta tornar o trem mais eficiente. É preciso também modernizar a infraestrutura que permite que ele circule.

A Goldschmidt leva a bateria para a manutenção dos trilhos

A mesma lógica aparece na alemã Goldschmidt, especializada em soldagem, inspeção e manutenção ferroviária.

A empresa apresenta sua linha +S, de equipamentos alimentados por bateria para atividades relacionadas à soldagem Thermit, processo utilizado para unir trilhos.

Há ferramentas elétricas para etapas como preparação, corte e acabamento das soldas, além de kits que permitem converter equipamentos que utilizavam motores a combustão.

A mudança parece pequena, mas tem efeito direto no trabalho realizado nos trilhos. Equipamentos movidos a bateria podem reduzir o uso de combustível, o ruído e as emissões no local da obra.

A Goldschmidt também apresenta soluções de inspeção e veículos capazes de circular tanto sobre a estrada quanto sobre os trilhos. Um deles, o LRB 26, recebeu em julho autorização da autoridade ferroviária alemã para operar no país.

A companhia tem ainda um projeto europeu para desenvolver novos tipos de aço ferroviário com menor emissão de carbono.

No Brasil, a mudança mais recente é de nome.

Em setembro, a Thermit do Brasil passou oficialmente a se chamar Goldschmidt Brasil, alinhando a operação brasileira à marca internacional.

A empresa mantém unidade no Rio de Janeiro.

Mais capacidade sem construir uma ferrovia inteira nova

Outra solução apresentada em Berlim é aumentar a quantidade de passageiros transportados por composição.

A Stadler, por exemplo, mostra o KISS Railjet, trem de dois andares desenvolvido para a austríaca ÖBB. O modelo tem capacidade para 486 passageiros e pode atingir 200 quilômetros por hora.

A lógica é importante para cidades e corredores que já estão próximos do limite. Um trem maior pode transportar mais pessoas sem que seja necessário construir imediatamente uma nova linha.

Portas mais largas e áreas de embarque também são usadas para diminuir o tempo parado nas estações. Em uma ferrovia congestionada, segundos podem fazer diferença para aumentar a frequência dos trens.

Até os trens noturnos estão mudando

Uma das apostas curiosas da feira é uma tecnologia antiga que voltou a ganhar espaço: o trem noturno.

Empresas europeias apresentam novos conceitos de vagões-leito, com mais privacidade e diferentes tipos de acomodação. A ideia é oferecer uma alternativa às viagens de avião em determinados trajetos de longa distância.

O passageiro embarca à noite, dorme durante o percurso e chega ao destino pela manhã.

Para as empresas, o desafio é combinar conforto e privacidade com um número suficiente de passageiros para tornar o serviço economicamente viável.

O movimento acompanha a retomada dos trens noturnos em vários países europeus e a busca por alternativas ao transporte aéreo em viagens continentais.

Brasil tem espaço próprio

No meio dessa disputa tecnológica, o Brasil não ficou de fora.

O país participa da InnoTrans com um pavilhão nacional, parte de uma estratégia para apresentar fabricantes, fornecedores e oportunidades de negócios ao mercado internacional.

A presença brasileira tem um objetivo que vai além da divulgação das empresas nacionais: mostrar aos investidores estrangeiros que existe espaço para novos projetos ferroviários no país.

E esse espaço começa a ser criado pela mudança das regras.

Brasil tenta destravar novos investimentos em ferrovias

O principal marco dessa transformação foi a chamada Lei das Ferrovias, de 2021.

Ela criou o regime de autorização, que permite que empresas privadas proponham e explorem determinados projetos ferroviários em regime de direito privado, mediante autorização da União.

Desde a criação do modelo, foram apresentados 108 requerimentos por 52 agentes privados.

Segundo a ANTT, 45 contratos de adesão estão vigentes, com previsão de aproximadamente R$ 241 bilhões em investimentos e 12 mil quilômetros de novas ferrovias nos projetos já autorizados. São projeções dos empreendimentos, e não dinheiro já investido.

Em agosto, a ANTT deu mais um passo na revisão das regras do setor ao aprovar o primeiro Regulamento de Outorgas Ferroviárias, o ROF 1.

A norma consolida procedimentos para concessões e autorizações e entra em vigor em 5 de outubro. A agência também discute uma segunda etapa, voltada a bens, projetos e obras ferroviárias.

A intenção é dar mais previsibilidade a empresas que pretendem investir em ferrovias.

Primeiro grande leilão será em dezembro

Agora o governo tenta transformar esse potencial em projetos concretos.

O principal movimento é o leilão do corredor Minas-Rio, marcado para 17 de dezembro. São cerca de 733 quilômetros de ferrovia, atualmente operados pela Ferrovia Centro-Atlântica, que serão divididos em dois lotes.

A nova concessionária terá de assumir a manutenção, recuperação e modernização da infraestrutura e apresentar um plano de requalificação da linha. O certame será o primeiro grande leilão ferroviário federal em cinco anos.

O governo também apresentou sete projetos de ferrovias menores, as chamadas shortlines. Os trechos estão em Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Paraíba e Rio Grande do Sul e poderão transportar cargas ou passageiros.

A proposta é reativar trechos que hoje estão parados, subutilizados ou em processo de devolução. O Ministério dos Transportes estima que o modelo possa alcançar cerca de 10 mil quilômetros de ferrovias nessas condições.

Pelo menos dois dos sete projetos podem avançar ainda neste ano. Os editais da EF-118, entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, e da Malha Oeste também são esperados, embora os leilões dessas ferrovias devam ficar para 2027.

A tecnologia já existe. Falta colocá-la para rodar

É esse o contraste que a InnoTrans deixa evidente.

Fabricantes de diferentes países chegam a Berlim com trens mais digitais, máquinas autônomas, baterias, hidrogênio e sistemas capazes de antecipar problemas antes que eles interrompam uma viagem.

O Brasil, por sua vez, ainda precisa recuperar trechos antigos, ampliar a malha e criar condições para que novos projetos recebam capital privado.

Isso abre uma oportunidade para a indústria ferroviária.

O mercado brasileiro não envolve apenas locomotivas e vagões. Há demanda potencial por sinalização, sistemas de controle, equipamentos de manutenção, softwares, automação, inspeção, material rodante e infraestrutura.

A questão agora é transformar as oportunidades apresentadas em Berlim em investimentos efetivamente realizados no Brasil.

A feira mostra o que a indústria já consegue fazer. Os próximos leilões e projetos dirão quanto dessa tecnologia chegará aos trilhos brasileiros.

O jornalista viajou a Berlim para acompanhar a InnoTrans 2026 a convite da Plasser & Theurer e da Goldschmidt Brasil.