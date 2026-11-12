Como pacote fiscal do governo altera a tributação das empresas no país

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O Projeto de Lei Complementar 299/2026, proposto pelo senador Jaques Wagner, visa aumentar a arrecadação da União. O texto prevê a redução de 20% em incentivos tributários e novas restrições para compensação de impostos federais, buscando um ajuste fiscal entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões em 2027.

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O Projeto de Lei Complementar 299/2026, apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) após negociações com a equipe econômica, altera regras para aumentar a arrecadação da União. Entre os pontos do texto do líder do governo no Senado estão a redução de benefícios tributários e novas restrições para as companhias quitarem tributos federais.

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O que muda na concessão de incentivos fiscais?

A proposta apresentada pela liderança do governo diminui em 20% o valor de diferentes incentivos tributários federais previstos em lei. Com essa alteração, empresas que hoje possuem isenção fiscal ou alíquota zero poderão passar a pagar o equivalente a 20% da alíquota padrão. O texto estabelece ainda restrições a reduções de impostos e a créditos tributários. Segundo o projeto, o objetivo dessa reorganização é reduzir a renúncia de arrecadação por parte do governo federal, garantindo maior recolhimento para os cofres da União nos próximos anos.

Quais são os limites para compensações tributárias?

O texto do Projeto de Lei Complementar 299/2026 autoriza o Poder Executivo a limitar temporariamente a utilização de créditos tributários pelas companhias no abatimento de tributos federais. Essa restrição busca preservar a arrecadação da União em momentos de ajuste nas contas públicas. Contudo, a medida pode impactar diretamente o fluxo de caixa das empresas que utilizam essas compensações no seu planejamento financeiro. A intenção é evitar perdas de receita durante a vigência do esforço fiscal pretendido pela equipe econômica do governo federal.

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Qual o objetivo de arrecadação do governo federal?

Segundo a estimativa informada pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, na Comissão Mista de Orçamento, as medidas devem gerar um impacto entre 50 bilhões e 60 bilhões de reais em 2027. O governo projeta atingir um superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto nesse ano, o equivalente a cerca de R$ 73,2 bilhões, ampliando o resultado nos anos seguintes. A contenção de renúncias fiscais é apontada no projeto como ferramenta para assegurar o cumprimento das metas fiscais.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.