ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Como pacote fiscal do governo altera a tributação das empresas no país

Medida apresentada ao Senado corta 20% dos incentivos federais e restringe o uso de créditos no pagamento de tributos

Por Da Redação 12 nov 2026, 07h49 | Atualizado em 12 nov 2026, 07h55
Plenário do Senado Federal com políticos em pé e sentados, alguns conversando, outros observando telões que exibem informações e um orador. O ambiente tem mesas de madeira escura, cadeiras azuis e um teto abobadado.
Proposta foi apresentada ao Senado pelo governo Lula (Waldemir Barreto/Agência Senado/Divulgação)
Continua após publicidade
Como pacote fiscal do governo altera a tributação das empresas no país Priorize VEJA no Google

O Projeto de Lei Complementar 299/2026, apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) após negociações com a equipe econômica, altera regras para aumentar a arrecadação da União. Entre os pontos do texto do líder do governo no Senado estão a redução de benefícios tributários e novas restrições para as companhias quitarem tributos federais.

+ Senado pode votar hoje projeto que prevê ajuste fiscal de até R$ 60 bi

O que muda na concessão de incentivos fiscais?

A proposta apresentada pela liderança do governo diminui em 20% o valor de diferentes incentivos tributários federais previstos em lei. Com essa alteração, empresas que hoje possuem isenção fiscal ou alíquota zero poderão passar a pagar o equivalente a 20% da alíquota padrão. O texto estabelece ainda restrições a reduções de impostos e a créditos tributários. Segundo o projeto, o objetivo dessa reorganização é reduzir a renúncia de arrecadação por parte do governo federal, garantindo maior recolhimento para os cofres da União nos próximos anos.

Siga

Quais são os limites para compensações tributárias?

O texto do Projeto de Lei Complementar 299/2026 autoriza o Poder Executivo a limitar temporariamente a utilização de créditos tributários pelas companhias no abatimento de tributos federais. Essa restrição busca preservar a arrecadação da União em momentos de ajuste nas contas públicas. Contudo, a medida pode impactar diretamente o fluxo de caixa das empresas que utilizam essas compensações no seu planejamento financeiro. A intenção é evitar perdas de receita durante a vigência do esforço fiscal pretendido pela equipe econômica do governo federal.

Os desafios do governo Lula 4

Continua após a publicidade

Qual o objetivo de arrecadação do governo federal?

Segundo a estimativa informada pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, na Comissão Mista de Orçamento, as medidas devem gerar um impacto entre 50 bilhões e 60 bilhões de reais em 2027. O governo projeta atingir um superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto nesse ano, o equivalente a cerca de R$ 73,2 bilhões, ampliando o resultado nos anos seguintes. A contenção de renúncias fiscais é apontada no projeto como ferramenta para assegurar o cumprimento das metas fiscais.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Ajuste fiscal
Carga Tributária
Empresa
Governo Lula
Luiz Inácio Lula da Silva
Notícias em alta
Senado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).