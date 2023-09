Como os feriados impactam o setor de varejo

Nesta quinta-feira, 7, é comemorado o dia da Independência do Brasil. Esse é o primeiro da sequência da sequência de feriados do segundo semestre. Além desse feriado, prolongado para muitos, há outra folga em outubro, três em novembro, além do Natal. Para além da folga no trabalho, os feriados, principalmente os prolongados, que mudam de ano para ano, podem gerar impactos no varejo e na economia. A grande peculiaridade é que cada setor é afetado de uma forma diferente nestas datas.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta que os feriados de 2023 devem movimentar 74,3 bilhões de reais no turismo. Por outro lado, o comércio tem queda no faturamento. Ainda de acordo com a CNC, cada feriado reduz a rentabilidade anual média do setor comercial em 1,29%, gerando um prejuízo de 2,46 bilhões de reais no setor neste ano.

“É natural que ocorra uma queda do faturamento em caso de feriados prolongados. A fim de evitar grandes perdas, é possível criar promoções exclusivas, promover os produtos mais procurados e que tenham alguma relação com a data, adaptar a loja, adicionar lançamentos ou novas funcionalidades”, afirma o Marcel Farto, CEO da Onclick, especialista em gestão.