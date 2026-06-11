Como os brasileiros poderão investir na SpaceX, empresa de foguetes de Elon Musk

Os investidores brasileiros terão uma nova alternativa para aplicar recursos no exterior a partir desta sexta-feira, 12, com o início da negociação dos BDRs (recibos de ação) da SpaceX na B3, a bolsa de valores do Brasil. O recibo da empresa fundada pelo bilionário Elon Musk será identificado pelo código SPCX34 e começará a ser negociado no mesmo dia em que as ações da companhia estreiam na bolsa Nasdaq, nos Estados Unidos.

A chegada do ativo amplia as opções de diversificação para os investidores locais e permite acesso a uma das maiores empresas do setor de tecnologia espacial. A SpaceX atua no desenvolvimento de foguetes, satélites e infraestrutura voltada à exploração espacial.

Segundo a B3, a listagem do recibo ocorrerá simultaneamente ao IPO da companhia em Wall Street, apontado como a provável maior abertura de capital da história do mercado americano. A fabricante de foguetes pretende captar 75 bilhões de dólares, o que pode resultar em uma avaliação de mercado de 1,75 trilhão de dólares.

O que são os BDRs?

Os BDRs, sigla para Brazilian Depositary Receipts, são certificados negociados no mercado brasileiro que representam ativos emitidos fora do país. Por meio desse instrumento, o investidor consegue obter exposição a empresas internacionais e também às variações do dólar sem precisar acessar diretamente o mercado estrangeiro.

Continua após a publicidade

No Brasil, os investidores poderão comprar os BDRs através de corretoras nacionais, em reais e sem a necessidade de abrir conta no exterior, enviar recursos para outro país ou realizar operações de câmbio.

A expectativa é que cada recibo da SpaceX seja negociado entre 50 reais e 70 reais. Embora a ação da companhia tenha preço inicial previsto em 135 dólares, equivalente a cerca de 675 reais, a estrutura do BDR foi definida na proporção de 1 para 15. Na prática, cada ação negociada nos Estados Unidos corresponderá a 15 recibos na bolsa brasileira, reduzindo o valor necessário para investir na empresa.

Continua após a publicidade

Grande disputa pelas ações

Além da alternativa via B3, brasileiros também poderão buscar exposição à SpaceX por meio de corretoras internacionais com acesso à Nasdaq. No entanto, participar diretamente do IPO tende a ser mais difícil. As grandes ofertas de ações nos Estados Unidos costumam priorizar investidores institucionais e clientes de maior porte, e mesmo a reserva de até 30% dos papéis para o varejo não garante participação dos pequenos investidores diante da elevada procura.

De acordo com pessoas ouvidas pela agência Reuters, a demanda pela oferta já superou 250 bilhões de dólares, mais de três vezes o montante que a empresa pretende levantar. Em operações muito disputadas, é comum que investidores de varejo recebam apenas uma pequena parcela das ações solicitadas.

Continua após a publicidade

Outras formas de investir da SpaceX após o IPO

Após o início das negociações na Nasdaq, qualquer investidor com conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado americano poderá adquirir os papéis da SpaceX, respeitando as regras locais. Entre as plataformas que atendem brasileiros e disponibilizam acesso às ações estão Avenue, Inter Global e XP International.

Outra forma de exposição às ações da SpaceX será por meio de fundos e ETFs ligados à Nasdaq ou ao setor de tecnologia, que poderão incorporar os papéis da empresa quando ela passar a integrar índices elegíveis. Dessa maneira, o investidor passa a ter participação indireta na companhia.

Continua após a publicidade

No Brasil, BTG Pactual e XP também criaram fundos voltados ao IPO da SpaceX. Esses produtos, contudo, são destinados a investidores com patrimônio financeiro superior a 1 milhão de reais. O BTG é o único banco brasileiro que participa da coordenação da oferta nos Estados Unidos.

A empresa será negociada na Nasdaq sob o código SPCX. A estreia deve ser um dos eventos mais relevantes do mercado de capitais em 2026, em meio ao forte interesse de investidores pela companhia comandada por Elon Musk.