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Como o tarifaço de Trump pode chegar ao bolso do consumidor brasileiro

Pesquisa da FIA e do IBEVAR estima perda de até R$ 38 bilhões no consumo das famílias, ameaça a US$ 9,5 bilhões em exportações e impacto de até 0,6 ponto no PIB

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 12h01
US President Donald Trump speaks to members of the media on the South Lawn of the White House before boarding Marine One in Washington, DC, US, on Friday, May 8, 2026. The US said it expects Iran to respond to its latest proposal to end their war imminently, as clashes in the Strait of Hormuz threatened to further fracture a month-long ceasefire. Photographer: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images
Nas últimas semanas, o governo americano abriu investigações envolvendo práticas comerciais brasileiras e anunciou a intenção de impor novas tarifas sobre produtos exportados pelo país. (Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg/Getty Images)
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Um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (IBEVAR), em parceria com a FIA Business School, estima que os efeitos do tarifaço proposto pelo governo de Donald Trump contra produtos brasileiros podem ir muito além das empresas exportadoras.

Segundo o relatório, elaborado para medir os possíveis impactos das tarifas anunciadas pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), as medidas têm potencial para retirar entre R$ 15 bilhões e R$ 38 bilhões do consumo das famílias brasileiras em 2026, colocar US$ 9,5 bilhões em exportações industriais sob risco e reduzir o crescimento econômico do país.

Nas últimas semanas, o governo americano abriu investigações envolvendo práticas comerciais brasileiras e anunciou a intenção de impor novas tarifas sobre produtos exportados pelo país. Entre as medidas discutidas estão uma sobretaxa de 25% relacionada a disputas bilaterais e uma tarifa adicional de 12,5% ligada a questionamentos sobre o combate ao trabalho forçado. Caso ambas sejam implementadas, a carga adicional chegaria a 37,5% sobre parte das exportações brasileiras, segundo o estudo.

Os pesquisadores apontam que os setores mais expostos seriam máquinas pesadas, transformadores elétricos, madeira, granito trabalhado e etanol.

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Como o impacto chegaria ao consumidor?

 De acordo com os autores, o choque se espalharia pela economia por diferentes canais. O primeiro deles seria a redução da atividade em cadeias produtivas ligadas às exportações. Empresas fornecedoras, transportadoras, seguradoras e prestadores de serviços também poderiam sentir os efeitos de uma eventual queda na demanda externa. Em seguida, o relatório projeta pressão sobre o câmbio, com possível valorização do dólar, encarecendo máquinas, equipamentos e insumos importados utilizados pela indústria nacional.

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Na etapa seguinte, parte desses custos seria repassada aos preços finais. O estudo cita especialmente alimentos industrializados, bebidas, transporte e materiais de construção como segmentos suscetíveis a aumentos de preços.

Segundo os cálculos do IBEVAR e da FIA, o consumo das famílias absorveria entre 40% e 50% do impacto econômico total provocado pelas tarifas. Em um cenário considerado central pelos autores, a perda alcançaria cerca de R$ 22,5 bilhões.

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Desse montante, aproximadamente R$ 7 bilhões atingiriam o chamado varejo restrito, categoria que engloba atividades como supermercados, farmácias e lojas de bens de consumo, enquanto outros R$ 10,5 bilhões afetariam o varejo ampliado, que inclui segmentos dependentes de crédito, como veículos e materiais de construção.

PIB pode perder até 0,6 ponto percentual

O estudo também apresenta projeções para o crescimento econômico do país. Segundo o relatório, o impacto sobre o Produto Interno Bruto (PIB) poderia variar entre 0,3 e 0,6 ponto percentual em 2026.

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No cenário mais adverso considerado pelos pesquisadores, a desaceleração corresponderia a aproximadamente R$ 76 bilhões em atividade econômica ao longo do ano. As estimativas partem da premissa de que a combinação de menor exportação, redução de investimentos e enfraquecimento do consumo doméstico produziria um efeito em cascata sobre a economia brasileira.

Os autores observam, porém, que o Brasil é uma economia relativamente fechada em comparação com outros países. Exportações e importações representam cerca de 18% do PIB nacional, o que tende a limitar os efeitos diretos de medidas comerciais adotadas no exterior. Ainda assim, o relatório argumenta que impactos indiretos sobre câmbio, crédito e confiança empresarial podem se mostrar mais amplos.

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No agronegócio, o estudo menciona a carne bovina entre os segmentos mais vulneráveis, projetando uma possível retração de até 20% das exportações para os Estados Unidos. Já na indústria, os autores destacam a aeronáutica e a siderurgia entre os setores mais expostos às mudanças nas condições de acesso ao mercado americano.

Por enquanto, as tarifas permanecem em fase de discussão. O processo conduzido pelo USTR prevê consulta pública até 6 de julho e audiências em 7 de julho. A decisão final caberá ao presidente Donald Trump, que tem até 15 de julho para definir se as medidas serão efetivamente implementadas. Segundo o estudo, a própria incerteza em torno do tema já pode produzir efeitos econômicos ao adiar investimentos e aumentar a cautela de empresas e investidores.

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