Como o surpreendente movimento de Elon Musk atinge investidores do Twitter

Imprevisível é uma das palavras que melhor pode definir o bilionário sul-africano, Elon Musk. O CEO da Tesla surpreendeu a comunidade de tecnologia após comprar, no começo de abril, 9% das ações do Twitter e virar o maior investidor individual da companhia. O homem mais rico do mundo foi festejado pelo CEO da rede social, Parag Agrawal, que disse que Musk era o que a companhia precisava. Porém, o magnata da tecnologia declinou a cadeira no conselho do Twitter e desanimou os investidores da rede.

Com o anúncio da decisão de Musk, revelado no domingo por Agrawal, as ações da companhia reverteram a tendência vista desde que o bilionário comprou os papéis. No pré-mercado, as ações da empresa chegaram a despencar 7%.

Segundo Agrawal, Musk manteve “muitas discussões” com os diretores do Twitter, mas o empresário acabou recusando a oferta. De acordo com o CEO, Musk informou o Twitter de sua decisão em 9 de abril, mesmo dia em que deveria ingressar formalmente no conselho.

O bilionário da Tesla e SpaceX falou abertamente sobre a empolgação de participar do conselho da plataforma. Musk, por exemplo, chegou a especular sobre transformar a sede do Twitter em São Francisco em um abrigo para sem-teto e também sobre mudanças importantes no funcionamento da rede. Uma delas seria a de adicionar um botão de edição para tweets, além de conceder perfis verificados para usuários premium, isto é, mediante a assinatura.

Ao declinar o assento no conselho do Twitter. Musk não estaria sujeito a um acordo para manter sua participação em não mais de 14,9%. No comunicado sobre a recusa de Musk, o CEO do Twitter ainda se mostrou positivo sobre a contribuição que o bilionário pode trazer a companhia. “Nós apreciamos e continuaremos apreciando a participação de nossos acionistas, estejam eles em nosso conselho ou não. Elon é nosso maior acionista e permaneceremos abertos a sua contribuição”, acrescentou Agrawal.