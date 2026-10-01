ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Como o Mercosul, criticado por Milei, está ajudando a economia da Argentina

Acordo de livre comércio firmado entre o Mercosul e os europeus permitiu uma disparada das exportações argentinas

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 18h52
Homem de cabelo castanho escuro e costeletas, vestindo terno preto e camisa azul, olhando para cima com expressão séria, em frente a um fundo escuro com números e linhas brancas projetados
O presidente da Argentina, Javier Milei, durante evento na Bolsa de Valores de Buenos Aires, em julho de 202 (getty/Getty Images)
Continua após publicidade
Como o Mercosul, criticado por Milei, está ajudando a economia da Argentina Priorize VEJA no Google

Em diversas ocasiões, o presidente da Argentina, Javier Milei, manifestou publicamente sua oposição ao Mercosul, o bloco econômico que reúne 11 países da América Latina, entre membros efetivos e associados. Alinhado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o argentino defende o estabelecimento de acordos bilaterais e já ameaçou retirar seu país do bloco formado com seus vizinhos. Agora, contudo, o Mercosul se tornou um alento ao impulsionar a combalida economia argentina.

Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Ministério da Economia de Milei, com a entrada em vigor do acordo comercial firmado entre o Mercosul e a União Europeia, as exportações de agroindustriais para o Velho Mundo dispararam. Do dia 1º de maio, quando o acordo entrou em vigor, e 31 de agosto, as exportações subiram 21% na comparação com a média dos últimos três anos para o mesmo quadrimestre e totalizaram 1,9 bilhão de dólares.

No comunicado à imprensa, o Ministério da Economia observa ainda que, quando se consideram os produtos diretamente beneficiados pela abertura do mercado europeu, as vendas avançaram ainda mais – 44%. Os destaques são os produtos de pesca, que saltaram 93%, os cítricos (+59%) e os bovinos (+50%).

A União Europeia foi o segundo maior mercado consumidor de artigos agroindustriais da Argentina no ano passado, atrás apenas da China, e contribuiu com 6 bilhões de dólares para a balança comercial dos nossos vizinhos.

Siga
Continua após a publicidade

Apesar dos bons resultados, Milei segue criticando publicamente o bloco latino-americano. Em julho, por exemplo, durante a Cúpula do Mercosul realizada na capital argentina, Buenos Aires, Milei fez duras críticas à estrutura do bloco. “A barreira que levantamos para nos proteger comercialmente acabou nos tirando do comércio e da recorrência global e acabou castigando nossas populações com serviços e bens piores e com preços piores”, afirmou na ocasião.

Para o presidente libertário, o melhor caminho são os acordos bilaterais que tenderiam a ser negociados mais rapidamente. “A Argentina não pode esperar”, acrescentou. “Precisamos de mais comércio, mais atividade econômica, mais investimento e trabalho de forma urgente e por isso precisamos de mais liberdade também de maneira urgente”.

Continua após a publicidade

A pressa de Milei é compreensível. Empossado em 10 de dezembro de 2023, Milei lançou um amplo pacote de cortes de gastos e de redução do tamanho do Estado argentino, a fim de reanimar a economia. Quase três anos depois, contudo, os resultados são ambíguos. No segundo trimestre, o PIB recuou 0,6% na comparação com o primeiro trimestre. Além disso, o Idec, órgão oficial de estatísticas do país, informou que a produção industrial despencou 2,9% em julho, quando comparado com junho. Com isso, cresce o temor de que o país entre em recessão nos próximos meses.

Publicidade
TAGS:
Argentina
Exportação
Importação
Impostos
Javier Milei
Mercosul
PIB
União Europeia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA RELÂMPAGO

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).