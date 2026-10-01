Como o Mercosul, criticado por Milei, está ajudando a economia da Argentina

Em diversas ocasiões, o presidente da Argentina, Javier Milei, manifestou publicamente sua oposição ao Mercosul, o bloco econômico que reúne 11 países da América Latina, entre membros efetivos e associados. Alinhado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o argentino defende o estabelecimento de acordos bilaterais e já ameaçou retirar seu país do bloco formado com seus vizinhos. Agora, contudo, o Mercosul se tornou um alento ao impulsionar a combalida economia argentina.

Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Ministério da Economia de Milei, com a entrada em vigor do acordo comercial firmado entre o Mercosul e a União Europeia, as exportações de agroindustriais para o Velho Mundo dispararam. Do dia 1º de maio, quando o acordo entrou em vigor, e 31 de agosto, as exportações subiram 21% na comparação com a média dos últimos três anos para o mesmo quadrimestre e totalizaram 1,9 bilhão de dólares.

No comunicado à imprensa, o Ministério da Economia observa ainda que, quando se consideram os produtos diretamente beneficiados pela abertura do mercado europeu, as vendas avançaram ainda mais – 44%. Os destaques são os produtos de pesca, que saltaram 93%, os cítricos (+59%) e os bovinos (+50%).

A União Europeia foi o segundo maior mercado consumidor de artigos agroindustriais da Argentina no ano passado, atrás apenas da China, e contribuiu com 6 bilhões de dólares para a balança comercial dos nossos vizinhos.

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Apesar dos bons resultados, Milei segue criticando publicamente o bloco latino-americano. Em julho, por exemplo, durante a Cúpula do Mercosul realizada na capital argentina, Buenos Aires, Milei fez duras críticas à estrutura do bloco. “A barreira que levantamos para nos proteger comercialmente acabou nos tirando do comércio e da recorrência global e acabou castigando nossas populações com serviços e bens piores e com preços piores”, afirmou na ocasião.

Para o presidente libertário, o melhor caminho são os acordos bilaterais que tenderiam a ser negociados mais rapidamente. “A Argentina não pode esperar”, acrescentou. “Precisamos de mais comércio, mais atividade econômica, mais investimento e trabalho de forma urgente e por isso precisamos de mais liberdade também de maneira urgente”.

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A pressa de Milei é compreensível. Empossado em 10 de dezembro de 2023, Milei lançou um amplo pacote de cortes de gastos e de redução do tamanho do Estado argentino, a fim de reanimar a economia. Quase três anos depois, contudo, os resultados são ambíguos. No segundo trimestre, o PIB recuou 0,6% na comparação com o primeiro trimestre. Além disso, o Idec, órgão oficial de estatísticas do país, informou que a produção industrial despencou 2,9% em julho, quando comparado com junho. Com isso, cresce o temor de que o país entre em recessão nos próximos meses.