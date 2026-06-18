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Economia

Como o Japão tenta reverter a quebra de empresas financiando a chegada de imigrantes

País subsidia de geladeiras a aulas de idioma para atrair estrangeiros e conter colapso produtivo no interior

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 14h38 | Atualizado em 18 jun 2026, 15h01
Multidão de pessoas caminha por uma rua movimentada em Tóquio ao entardecer, com edifícios altos e luminosos de lojas e restaurantes ao fundo. As luzes dos carros e dos letreiros iluminam a cena, criando um ambiente urbano vibrante.
Pedestres caminham por rua comercial em Tóquio (Getty/Getty Images)
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Pressionado por uma crise demográfica sem precedentes que começa a paralisar o setor produtivo, o Japão deu início a uma ofensiva financeira descentralizada para abrir suas fronteiras a trabalhadores estrangeiros.

No atual ano fiscal, as 47 prefeituras do país vão injetar, de forma combinada, 5,5 bilhões de ienes (cerca de R$ 173 milhões) em programas de captação e acolhimento de imigrantes.

A estratégia busca frear um fenômeno alarmante: o fechamento em massa de negócios por falta de mão de obra.

Dados da emissora estatal NHK apontam que, apenas no ano fiscal anterior, 441 companhias japonesas declararam falência ou encerraram as atividades pelo simples fato de não encontrarem funcionários disponíveis no mercado interno.

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Dinheiro para eletrodomésticos e idioma

A guinada nas políticas locais redesenhou o papel dos governos regionais, que passaram a atuar diretamente na infraestrutura de recepção dos imigrantes.

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Os orçamentos públicos agora financiam desde cursos intensivos de língua japonesa até subsídios diretos para despesas de instalação, como apoio financeiro para estudantes internacionais e verbas destinadas à compra de eletrodomésticos essenciais.

Tóquio lidera o volume de aportes com uma previsão de US$ 5 milhões para o período, acompanhada de perto pelas províncias de Mie (US$ 3,1 milhões) e Ehime (US$ 1,6 milhão).

O foco principal do plano são as zonas rurais e cidades de médio porte do interior do arquipélago, onde o esvaziamento populacional e a baixa taxa de natalidade corroeram a base de jovens ativos.

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Para além do dinheiro, as administrações locais promovem feiras de contratação e seminários para instruir empresários sobre as regras de concessão de vistos e integração de estrangeiros.

O colapso dos serviços básicos e da indústria

Relatórios econômicos do Instituto de Pesquisa do Japão mostram que o contingente estrangeiro deixou de ser um recurso temporário para se transformar na única engrenagem capaz de sustentar atividades cotidianas no país.

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A urgência máxima está concentrada no setor de saúde e cuidados continuados. Diante do envelhecimento acelerado da população, hospitais e clínicas de repouso enfrentam um apagão de cuidadores e enfermeiros.

A manufatura, motor industrial do país nas frentes automotiva, mecânica e de eletroeletrônicos, também opera no limite e depende da expansão de contratações internacionais para manter o ritmo das linhas de montagem.

O desabastecimento de trabalhadores atinge de forma crônica a agricultura, afetada pelo êxodo dos mais jovens, além dos setores de construção civil, hotelaria, comércio e alimentação.

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O fim do isolamento cultural forçado

O movimento coordenado pelas províncias marca uma ruptura histórica com a postura tradicionalmente isolacionista do Japão em relação a fluxos migratórios.

Analistas internacionais destacam que, embora o governo central venha flexibilizando as categorias de vistos de trabalho nos últimos anos, a barreira cultural e idiomática continuava sendo o principal entrave para a retenção desses profissionais.

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Ao assumir o custo da aculturação e do bem-estar dos novos moradores, as prefeituras tentam posicionar o Japão como um destino competitivo frente a outros países asiáticos que também enfrentam declínio demográfico, como a Coreia do Sul e Taiwan.

O sucesso do programa é visto por economistas como o teste definitivo para a sustentabilidade do modelo econômico japonês nas próximas décadas.

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