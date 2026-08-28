ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Como o Itaú supera o ambiente difícil no crédito e apresenta o melhor desempenho entre os grandes bancos

Banco conta com a tecnologia e com uma equipe motivada como motor de resultados sólidos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 05h30
Agência do Itaú: a rede teve redução de 48% desde 2022
Agência do Itaú: a rede teve redução de 48% desde 2022 (Roberto Resston Fo/Shutterstock)
Continua após publicidade
Como o Itaú supera o ambiente difícil no crédito e apresenta o melhor desempenho entre os grandes bancos Priorizar nos meus resultados Google

Por qualquer métrica que se avalie o Itaú, a conclusão é a mesma: o maior banco privado do Brasil apresenta números sólidos. No ano passado, por exemplo, a instituição reportou um lucro de 47 bilhões de reais — o maior do setor. O resultado mostra ainda que o Itaú se descolou da concorrência nos últimos anos ao elevar os ganhos em 55% de 2022 a 2025, enquanto, na média, o lucro dos demais bancos cresceu 19%, de acordo com a agência de análise de crédito Austin Rating, uma das mais respeitadas do Brasil.

Maluhy: “Equipes de alta performance são a nossa maior fortaleza”
Maluhy: “Equipes de alta performance são a nossa maior fortaleza” (Zanone Fraissat/Folhapress/.)

O consenso entre os analistas de mercado é de que os volumosos investimentos em tecnologia, desde 2018, explicam parte dos bons números apresentados pelo banco atualmente. Tais aportes permitiram reduzir custos e aumentar a eficiência diante do avanço das fintechs e da popularização do Pix. A instituição também foi ágil para incorporar as mudanças de hábito da clientela.

Um dos reflexos dessa transformação é a redução da estrutura física. O Itaú reduziu em 48% o número de agências desde 2022, de 4 231 unidades para 2 210 no último mês de junho. Em contrapartida, o atendimento pelos canais digitais ganhou novas funcionalidades, que extrapolam em muito os serviços básicos. É o caso da ia.i, plataforma de inteligência artificial generativa do banco. “O cliente soluciona dúvidas e até recebe indicações de investimentos como o CDB”, diz Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú.

Siga
Continua após a publicidade

Líder na categoria bancos de varejo do ranking TOP30, a instituição se tornará ainda mais tecnológica nos próximos anos, segundo Maluhy, o que contribuirá para uma gestão de risco de crédito mais assertiva — área em que os números já são impressionantes. Há mais de um ano, por exemplo, o banco mantém a inadimplência em 1,9% — a menor da história —, considerando pagamentos com atraso superior a noventa dias. Trata-se de uma evidência de que a política seletiva de crédito funcionou. “Isso reduziu os riscos de inadimplência, apesar do cenário desafiador para o crédito desde 2022, quando a taxa Selic voltou a ficar acima de 10%”, diz Eduardo Nishio, chefe da área de pesquisa da corretora Genial Investimentos.

Continua após a publicidade

Para 2026, o Itaú projeta crescimento de até 9,5% da carteira de crédito e de até 9% de melhora na margem financeira com clientes — a diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e os custos de captação. A estratégia é manter o rigor na concessão, priorizando linhas com garantias, como o consignado para trabalhadores formais e o crédito imobiliário, além do cartão de crédito voltado para a média e alta renda.

Para Maluhy, as pessoas também ocupam um papel central na construção do futuro da instituição, pois são elas que, em última análise, transformam a tecnologia em valor. “Ao investir em equipes motivadas e de alta performance, o capital humano se torna a nossa maior fortaleza”, diz. Os bons números falam por si.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA, agosto de 2026, edição VEJA Negócios nº 29

Publicidade
TAGS:
Itaú
Negócios
TOP30: As Melhores Empresas do Brasil
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).