O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou na segunda-feira 16 que não há razão para o mercado financeiro registrar instabilidade após o andamento do pacote de ajuste fiscal no Congresso. A declaração ocorreu em um dia marcado pela alta da moeda americana a 5,77 reais e pelo recuo do Ibovespa em quase 2%. Segundo Alckmin, os fundamentos da economia brasileira garantem que as oscilações registradas pelos investidores serão temporárias.

Qual foi a reação dos indicadores financeiros?

Na segunda, o mercado financeiro registrou forte volatilidade durante as negociações. O dólar encerrou o dia cotado a 5,77 reais, atingindo o maior valor verificado desde abril de 2025. Simultaneamente, o índice Ibovespa apresentou queda de quase 2%. Diante desse cenário de retração nos investimentos e alta da moeda estrangeira, agentes econômicos demonstraram apreensão com o andamento das medidas fiscais que tramitam no Congresso. No entanto, o vice-presidente Geraldo Alckmin minimizou os números apresentados pelas bolsas e pelo mercado de câmbio ao conceder entrevista a jornalistas.

Quais argumentos o governo utiliza para tranquilizar investidores?

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Ao avaliar o cenário financeiro, Alckmin afirmou que a economia nacional dispõe de sustentação sólida. O vice-presidente destacou que o Brasil possui reservas internacionais superiores a 1,5 trilhão de reais, além de manter a inflação sob controle e oferecer segurança jurídica aos investidores. Diante desses elementos, o representante do Poder Executivo defendeu que as oscilações registradas são movimentos temporários que devem retornar à normalidade. Para ele, o envio do pacote de medidas ao Poder Legislativo já representa o diálogo do governo com o mercado.

Como a proposta impacta as contas públicas?

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O plano elaborado pelo Poder Executivo projeta um ajuste fiscal de aproximadamente 60 bilhões de reais. Conforme explicou Geraldo Alckmin, a aprovação da matéria permitirá avançar para zerar o déficit público e cumprir os compromissos do arcabouço fiscal. O vice-presidente ressaltou que a busca pelo equilíbrio nas contas e o posterior alcance de superávit são fundamentais para reduzir a trajetória do endividamento em relação ao Produto Interno Bruto. A expectativa governamental é que o texto preserve seu ponto forte na contenção de despesas.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.