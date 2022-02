Como o conflito russo pode pesar na inflação e no bolso do brasileiro

Nesta terça-feira, 22, após o reconhecimento russo da autonomia de territórios separatistas da Ucrânia e o acirramento do conflito na região, o petróleo tipo BRENT disparou no mercado internacional e chegou a 99,34 dólares o barril nesta madrugada, arrefecendo para 97,27 às 10h20 no horário de Brasília. O anúncio de que a União Europeia, o Reino Unido, os Estados Unidos e o Japão preparam sanções contra Putin pressionou ainda mais a commodity que tem na Rússia um importante fornecedor mundial.

“Parece inevitável que o petróleo Brent teste 100 dólares por barril mais cedo ou mais tarde. Uma invasão russa em grande escala provavelmente o fará subir para 130 dólares (pelo menos) arrastando o WTI com ele. É difícil ver o Brent voltando abaixo de 90 dólares por barril tão cedo, com a OPEP + limitada em sua capacidade de bombear mais e o petróleo iraniano congelado fora do mercado”, diz Jeffrey Halley, analista de mercado senior para a Ásia-Pacífico da Oanda.

Caso o conflito se mantenha e o petróleo se permaneça em patamares altos, a consequência para os países será mais inflação. Em 2021, a energia foi o principal componente que fez o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) disparar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2021 o IPCA encerrou em alta de 10,06%, com aumento de 21,03% no grupo de Transportes. Em janeiro, a inflação desacelerou justamente por causa na queda no grupo de transportes. Por ter o maior peso na cesta da inflação oficial, o aumento no petróleo, e consequentemente nos combustíveis, tem impacto direto nos preços no Brasil.

O mais recente reajuste de preços da Petrobras foi realizado no último dia 11 de janeiro, de 4,85% na gasolina e 8,08% no diesel. Na ocasião, o BRENT estava cotado a 83,72 dólares. Até o fechamento de segunda-feira, 21, o produto já valorizou 13,9%, quando encerrou em 95,39 dólares. Seguindo a política de paridade de preços internacional, a Petrobras terá de fazer um novo reajuste para seguir o mercado global, o que impactará nos combustíveis e gerará um efeito cascata em outros itens de consumo.

A boa notícia é que, desde então, o dólar comercial caiu 8,37% em relação ao real, o que compensa um pouco a alta dos combustíveis. Resta saber quando o temido reajuste irá ocorrer.

Europa

Mais dependente das commodities russas, a Europa deve sofrer consequências mais agudas do conflito russo nos preços ao consumidor. Além do petróleo, grande parte do gás natural utilizado na Alemanha para o aquecimento das casas, por exemplo, vem da Rússia, e o inverno pode se estender no país até março, o que manterá a pressão da demanda sobre a oferta do produto nas alturas.