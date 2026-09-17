Como o choque do Bolsa Família virou oportunidade para reforçar o ‘Trade Flávio’

O anúncio do reajuste do Bolsa Família parecia reunir todos os ingredientes para interromper o chamado “Trade Flávio”. O aumento de 15,04% no benefício acrescentará 5,8 bilhões de reais às despesas ainda neste ano e 22,7 bilhões de reais em 2027, reacendendo imediatamente a preocupação com as contas públicas. O mercado reagiu como esperado: Bolsa caiu, dólar ganhou força e juros futuros subiram. Algumas horas depois, porém, boa parte do movimento havia desaparecido.

O Ibovespa, que chegou a cair 1,24% e tocar os 183.242 pontos depois do anúncio, recuperou-se e terminou o pregão aos 185.992 pontos, em alta de 0,23%. O dólar, que chegou a 5,177 reais, encerrou em queda de 0,25%, a 5,139 reais. As taxas dos contratos futuros de juros também devolveram a alta provocada pelo susto fiscal.

Para Christian Lupinacci, sócio e CIO da Lev Asset Management, a reação configurou um “news failure colossal” — quando uma notícia inicialmente provoca o movimento esperado nos preços, mas não consegue sustentá-lo. Na avaliação do gestor, duas forças se retroalimentaram durante o pregão: a percepção, entre determinados agentes, de que Lula pode perder a eleição e o fato de investidores já estarem “bem comprados e dispostos a defender a posição”.

É essa segunda parte que ajuda a explicar o que aconteceu. No mercado, defender uma posição na qual existe convicção não significa apenas se recusar a vender. Quando um choque derruba o preço de um ativo sem alterar a tese que levou à compra, a queda pode ser tratada como uma abertura de oportunidade. Quem já estava posicionado pode aumentar a exposição a preços menores; quem ainda tinha pouca exposição encontra um ponto de entrada. As próprias compras feitas nessas janelas ajudam a reduzir a queda e podem acabar fortalecendo novamente o movimento original.

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Nesta quinta-feira, o choque do Bolsa Família criou justamente essa janela. A deterioração fiscal chegou a retirar quase 3 mil pontos do Ibovespa em relação ao nível em que negociava antes da queda, mas encontrou demanda suficiente para que o movimento fosse revertido. Na leitura de Lupinacci, em vez de provocar uma desmontagem generalizada das posições associadas ao “Trade Flávio”, a queda ofereceu a investidores convencidos dessa tese preços melhores para sustentá-la ou ampliá-la.

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O pano de fundo foi reforçado pela pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada pela manhã. Flávio Bolsonaro apareceu com 47,2% e Lula com 46,8% em uma simulação de segundo turno — diferença de 0,4 ponto percentual e, portanto, empate técnico dentro da margem de erro de um ponto. Uma semana antes, Flávio marcava 46,4% e Lula, 46,2%. A pesquisa não estabelece um resultado eleitoral, mas ajudou a manter a disputa presidencial no centro da precificação dos ativos ao longo do dia.

A virada do mercado não pode ser atribuída exclusivamente à eleição. A alta da Vale e um ambiente externo mais favorável também deram sustentação ao Ibovespa. Ainda assim, o episódio revelou uma característica importante do posicionamento que ganhou o apelido de “Trade Flávio”: sua força não aparece apenas quando uma pesquisa produz uma notícia favorável à tese. Quando surge um choque contrário e os preços caem, investidores já posicionados podem enxergar exatamente nessa queda a oportunidade para reforçar a aposta.