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Economia

Como o choque do Bolsa Família virou oportunidade para reforçar o ‘Trade Flávio’

Queda dos ativos após anúncio de gasto adicional abriu preços para investidores já posicionados na tese eleitoral ampliarem suas apostas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 18h45
Interior moderno da B3, bolsa de valores brasileira, com iluminação azul vibrante. À esquerda, um grande logo branco da B3 em um painel azul. À direita, um telão exibe cotações de ações e informações financeiras. O ambiente é amplo, com teto alto e detalhes arquitetônicos em tons claros
B3 (Carolina Ferraz/VEJA)
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O anúncio do reajuste do Bolsa Família parecia reunir todos os ingredientes para interromper o chamado “Trade Flávio”. O aumento de 15,04% no benefício acrescentará 5,8 bilhões de reais às despesas ainda neste ano e 22,7 bilhões de reais em 2027, reacendendo imediatamente a preocupação com as contas públicas. O mercado reagiu como esperado: Bolsa caiu, dólar ganhou força e juros futuros subiram. Algumas horas depois, porém, boa parte do movimento havia desaparecido.

O Ibovespa, que chegou a cair 1,24% e tocar os 183.242 pontos depois do anúncio, recuperou-se e terminou o pregão aos 185.992 pontos, em alta de 0,23%. O dólar, que chegou a 5,177 reais, encerrou em queda de 0,25%, a 5,139 reais. As taxas dos contratos futuros de juros também devolveram a alta provocada pelo susto fiscal. 

Para Christian Lupinacci, sócio e CIO da Lev Asset Management, a reação configurou um “news failure colossal” — quando uma notícia inicialmente provoca o movimento esperado nos preços, mas não consegue sustentá-lo. Na avaliação do gestor, duas forças se retroalimentaram durante o pregão: a percepção, entre determinados agentes, de que Lula pode perder a eleição e o fato de investidores já estarem “bem comprados e dispostos a defender a posição”.

É essa segunda parte que ajuda a explicar o que aconteceu. No mercado, defender uma posição na qual existe convicção não significa apenas se recusar a vender. Quando um choque derruba o preço de um ativo sem alterar a tese que levou à compra, a queda pode ser tratada como uma abertura de oportunidade. Quem já estava posicionado pode aumentar a exposição a preços menores; quem ainda tinha pouca exposição encontra um ponto de entrada. As próprias compras feitas nessas janelas ajudam a reduzir a queda e podem acabar fortalecendo novamente o movimento original.

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Nesta quinta-feira, o choque do Bolsa Família criou justamente essa janela. A deterioração fiscal chegou a retirar quase 3 mil pontos do Ibovespa em relação ao nível em que negociava antes da queda, mas encontrou demanda suficiente para que o movimento fosse revertido. Na leitura de Lupinacci, em vez de provocar uma desmontagem generalizada das posições associadas ao “Trade Flávio”, a queda ofereceu a investidores convencidos dessa tese preços melhores para sustentá-la ou ampliá-la.

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O pano de fundo foi reforçado pela pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada pela manhã. Flávio Bolsonaro apareceu com 47,2% e Lula com 46,8% em uma simulação de segundo turno — diferença de 0,4 ponto percentual e, portanto, empate técnico dentro da margem de erro de um ponto. Uma semana antes, Flávio marcava 46,4% e Lula, 46,2%. A pesquisa não estabelece um resultado eleitoral, mas ajudou a manter a disputa presidencial no centro da precificação dos ativos ao longo do dia. 

A virada do mercado não pode ser atribuída exclusivamente à eleição. A alta da Vale e um ambiente externo mais favorável também deram sustentação ao Ibovespa. Ainda assim, o episódio revelou uma característica importante do posicionamento que ganhou o apelido de “Trade Flávio”: sua força não aparece apenas quando uma pesquisa produz uma notícia favorável à tese. Quando surge um choque contrário e os preços caem, investidores já posicionados podem enxergar exatamente nessa queda a oportunidade para reforçar a aposta. 

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Flávio Bolsonaro
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