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Como o ataque hacker a supermercados na França expôs riscos aos negócios

Invasão de sistemas de refrigeração provocou perdas de alimentos e relatos de incêndios; especialista defende proteção dos equipamentos conectados

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 14h54 | Atualizado em 13 out 2026, 15h27
PROMOÇÃO - Carnes à venda: queda das exportações pode fazer o preço recuar para o consumidor
Para o varejo de alimentos, manter a temperatura adequada é parte essencial da operação. (Faga Almeida/UCG/Getty Images)
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Um ataque cibernético aos sistemas de refrigeração de centenas de supermercados na França provocou o descarte de alimentos frescos e congelados e relatos de incêndios. A invasão ocorreu na madrugada de domingo para segunda-feira, 12, e permitiu que hackers acionassem remotamente o descongelamento dos equipamentos.

Redes como Intermarché, Coopérative U e E.Leclerc confirmaram que foram afetadas. A Promotoria de Paris abriu uma investigação para identificar as vítimas e determinar a relação entre o ataque, as perdas de mercadorias e os incêndios relatados.

“O ataque aos sistemas de refrigeração na França mostra como uma invasão digital pode produzir consequências físicas, comprometendo alimentos, equipamentos e a segurança das pessoas. Esses sistemas precisam ser tratados como parte crítica da operação, com acesso remoto protegido, atualização dos equipamentos e monitoramento contínuo. Também são necessárias proteções locais capazes de impedir condições perigosas mesmo quando o controle digital é comprometido. Proteger sistemas ciberfísicos é proteger a vida e a continuidade dos negócios”, afirma Marcelo Branquinho, CEO da TI Safe, empresa brasileira de segurança cibernética.

Os sistemas ciberfísicos mencionados pelo executivo combinam programas de computador, sensores e equipamentos que executam ações no mundo físico. No caso da refrigeração, os controles digitais permitem acompanhar e ajustar o funcionamento das instalações à distância. Quando esse acesso é comprometido, a interferência pode atingir diretamente a conservação das mercadorias.

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Para o varejo de alimentos, manter a temperatura adequada é parte essencial da operação. A perda dessa condição pode exigir o descarte dos produtos, como ocorreu nas lojas francesas, além de prejudicar a disponibilidade de itens para venda.

Equipamentos antigos e acesso remoto

A fabricante dinamarquesa Danfoss informou à AFP que a maioria de seus equipamentos afetados era de modelos antigos que já não recebiam atualizações de software ou segurança. Segundo a empresa, entre os sistemas atingidos estavam os controladores AK-SM800 e AK-SC355, com uma versão do primeiro utilizando software interno desatualizado. A companhia afirmou que já recomendava a substituição desses modelos.

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Nesta terça-feira, 13, o CERT-FR, centro governamental francês de resposta a incidentes cibernéticos, ampliou seu alerta para incluir controladores de refrigeração Copeland xweb e Dixell xweb, além das séries AK-SM e AK-SC da Danfoss. O órgão informou ter conhecimento de diversos comprometimentos desses equipamentos e advertiu que expor interfaces de administração diretamente à internet contraria as boas práticas de segurança.

A identificação de equipamentos vulneráveis, porém, não esclarece por si só como os invasores entraram nos sistemas. Segundo a Reuters, o mecanismo preciso utilizado no ataque ainda não havia sido divulgado publicamente nesta terça-feira. Também não havia uma reivindicação pública de autoria.

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Entre as medidas recomendadas pelo CERT-FR estão retirar os controles da exposição direta à internet, verificar as configurações de descongelamento e restabelecer o acesso remoto apenas por uma rede protegida. O alerta também orienta atualizar o software interno dos equipamentos e substituir senhas de fábrica.

O órgão francês advertiu que campanhas de ataque provavelmente continuavam em andamento. Para equipamentos sem suporte de segurança, restaurar as configurações de fábrica não basta para resolver o problema, pois o sistema permanece vulnerável e pode ser invadido novamente.

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