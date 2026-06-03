Os mercados operaram de olho em um movimento global de aversão ao risco nesta quarta-feira, 3. O principal catalisador é o cenário de tarifas comerciais defendido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com isso, o Ibovespa, principal índice da B3, acompanhou as bolsas americanas e teve desempenho negativo, com forte baixa de 2,22%

Menos de 24 horas após o governo americano propor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros ao concluir uma investigação comercial contra o país, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) anunciou uma segunda sobretaxa, desta vez de 12,5%, relacionada a uma apuração sobre supostas falhas no combate ao trabalho forçado.

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Além disso, a escalada das tensões no Oriente Médio reforça o clima de cautela entre os investidores. Nesta manhã, as Forças Armadas do Kuwait afirmaram que bombardeios iranianos ao aeroporto internacional do país mataram um e feriram dezenas de pessoas, enquanto Irã e Estados Unidos trocam ataques no Golfo Pérsico.

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O ambiente de instabilidade geopolítica também fez o preço do barril de petróleo brent subir mais de 2% hoje, elevando a cotação para cerca de 98 dólares. “Com o aumento das preocupações em torno da oferta global de energia, cresce a percepção de que a inflação pode voltar a sofrer pressão”, afirma o economista Fabio Louzada, que explica que os reflexos desse ambiente também chegam ao Brasil.

Por aqui, o BTG Pactual avalia que o ciclo de cortes da taxa básica de juros, a Selic, deve se encerrar já na reunião de junho, o que poderia marcar a última redução de juros do ano. Esses são os fatores que ainda fazem o real se desvalorizar ante ao dólar, que teve alta frente a seus pares, refletido na alta do índice DXY, que mede a força da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas globais de países desenvolvidos.

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Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado: