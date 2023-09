Como mercado recebeu IPCA abaixo das expectativas

A inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acelerou em agosto, registrando alta de 0,23% em comparação com a variação de 0,12% em julho, conforme divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 12. Apesar do crescimento, a inflação de agosto ficou abaixo das expectativas do mercado financeiro. Projeções coletadas pela agência Bloomberg antecipavam uma variação de 0,28%. “O que realmente saltou aos olhos foram as baixas inflações registradas tanto nos serviços quanto nos serviços subjacentes”, disse Rafael Costa, analista e integrante do time de estratégia macro da BGC Liquidez. “Outro destaque foi que a média da inflação dos núcleos também foi historicamente baixa (0,28%) e veio abaixo da nossa projeção, de 0,30%”, completou. Em 12 meses, a média dos núcleos recuou de 5.63% a/a para 5.21% a/a.

Ao considerar o acumulado dos últimos 12 meses, a inflação chegou a 4,61%, sendo que, até julho, o indicador estava em 3,99%. O IPCA é um balizador importante para o Banco Central (BC), cujo centro da meta para 2023 é de 3,25%. “Isso reforça nossa hipótese de aceleração de passing de corte do Banco Central de 0,50 para 0,75 bps na reunião de dezembro do Copom”, disse Andrea Damico, economista-chefe da Armor Capital. “Além do headline positivo, identificamos uma abertura positiva nos núcleos, com serviços subjacentes muito bem, rodando próximo de 0,14%. Sempre quando este número fica abaixo de 0,20% é bom. O BC disse que esse é um dos principais elementos para aceleração de ritmo da Selic”, completou.