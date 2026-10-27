Como Manu Cit transformou sua influência digital em um negócio de R$ 60 milhões

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Manu Cit transformou sua influência em um negócio milionário com a Guday, marca de suplementos que saltou de R$ 11,1 milhões para R$ 60 milhões em um ano. A empresa, impulsionada pela creatina e com 90 mil clientes, foca em expansão, diversificação e em construir uma marca forte além da imagem da fundadora. O TikTok Shop já representa 10% da receita, atraindo novos consumidores.

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A influência nas redes sociais se transformou em um negócio milionário para Manu Cit. À frente da Guday, marca de suplementos e produtos de bem-estar, a criadora de conteúdo viu o faturamento da empresa saltar de 11,1 milhões de reais, em 2024, para 60 milhões de reais, em 2025. O crescimento de aproximadamente 441% em apenas um ano colocou a companhia diante de um novo desafio: sustentar a expansão e construir uma marca capaz de conquistar consumidores para além da audiência da influenciadora.

Em 2026, a Guday já reúne cerca de 90 mil clientes e tem na creatina seu principal motor de receita. O suplemento responde por aproximadamente 80% do faturamento da empresa, enquanto a melatonina representa 8%. Os produtos de vitamina B12 e vinagre, juntos, correspondem a 5,4%, e o HSN, a 2,2%. A concentração das vendas em um único produto evidencia a importância da creatina para o negócio, ao mesmo tempo que coloca a diversificação do portfólio entre os pontos relevantes para a trajetória da companhia.

A origem da Guday está diretamente ligada à relação de Manu Cit com seus seguidores. Segundo a empresária, a ideia surgiu quando percebeu que produtos utilizados em sua rotina despertavam interesse e estimulavam compras, mesmo sem recomendações explícitas. “Ao longo da minha trajetória como criadora de conteúdo, percebi que as pessoas compravam aquilo que eu indicava e, principalmente, aquilo que eu realmente usava”, afirma Manu.

Foi a partir dessa relação de confiança que a influenciadora identificou a oportunidade de transformar sua presença digital em um negócio próprio. A proposta era desenvolver produtos conectados aos hábitos e às necessidades de sua comunidade, mas com uma identidade que pudesse ultrapassar as redes sociais.

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TikTok Shop já representa 10% da receita

Uma das frentes de expansão da Guday é o TikTok Shop, plataforma de comércio eletrônico integrada à rede social. O canal, que representava 7% da receita da empresa em 2025, passou a responder por cerca de 10% em 2026, um avanço de três pontos percentuais. Para a companhia, a plataforma funciona tanto como um canal de vendas quanto como uma ferramenta de aquisição de consumidores e experimentação de produtos. A Guday utiliza o ambiente para testar novidades, incluindo novos sabores, e alcançar pessoas que ainda não conhecem a marca.

O comportamento dos consumidores, entretanto, é diferente daquele observado no e-commerce próprio e nas lojas físicas. No TikTok Shop, as embalagens menores apresentam melhor desempenho e o tíquete médio é mais baixo. A operação também exige uma política de promoções mais agressiva, o que representa um desafio para a rentabilidade.

A estratégia é utilizar a facilidade de compra dentro da plataforma para atrair novos consumidores e, posteriormente, estimular a recompra em outros canais. Com os dados de pagamento e entrega já cadastrados, o usuário consegue concluir uma compra sem sair da rede social. “Uma das grandes oportunidades do TikTok Shop é chegar a pessoas que ainda não conheciam a Guday e querem experimentar nossos produtos”, explica Manu.

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Apesar do avanço na participação das receitas, a empresária reconhece que o canal ainda precisa de ajustes para alcançar maior sustentabilidade financeira. O desafio é equilibrar a capacidade de atrair consumidores com os custos comerciais e promocionais envolvidos nas vendas.

O crescimento da Guday acompanha um movimento de criadores de conteúdo que buscam transformar a influência digital em negócios próprios. Nesse modelo, a audiência funciona como um ponto de partida para a distribuição e a divulgação dos produtos, enquanto a continuidade das vendas depende da experiência oferecida ao consumidor.

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Com o avanço da operação, a companhia busca reduzir a dependência da imagem de sua fundadora. A intenção é que a Guday seja reconhecida por seus produtos e pela experiência de consumo, mesmo entre pessoas que não acompanham Manu nas redes sociais. “Queremos, sim, construir uma Guday cada vez mais independente, com uma identidade forte e uma relação própria com seus consumidores. Ao mesmo tempo, minha presença nas redes continua sendo um ativo importante para o negócio”, afirma.

A estratégia combina a capacidade de alcance da influenciadora com a construção de uma identidade comercial própria. Para a empresária, as duas frentes não precisam competir, mas podem contribuir para o crescimento da companhia. O objetivo, segundo Manu, é chegar a novos públicos e construir uma empresa que continue crescendo independentemente de sua atuação como criadora de conteúdo.