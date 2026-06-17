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Economia

Como juros americano e brasileiro movimentam os mercados nesta quarta-feira

Em dia de Superquarta, principal catalisador para negócios foi tom mais duro de banco central americano

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 17h45
Federal Reserve: ETFs híbridos combinam os títulos da dívida dos Estados Unidos com papéis do Brasil
Federal Reserve, o banco central americano (YinYang/Getty Images)
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A protagonista para os mercados nesta quarta-feira, 17, é a “Superquarta”, dia em que tanto o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve quanto o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúnem para definir o futuro de suas políticas monetárias. Nos Estados Unidos, foi decidida a manutenção da taxa básica de juros, que veio em linha com o que era amplamente esperado pelo mercado. Assim, o intervalo continua de 3,50% a 3,75%.

O Fed, banco central americano, afirmou em comunicado que a atividade econômica continua se expandindo em ritmo sólido, apesar do elevado nível de incerteza, atribuído em parte às tensões geopolíticas no Oriente Médio. O mercado de trabalho também segue resiliente, com a geração de empregos acompanhando o avanço da força de trabalho e a taxa de desemprego apresentando pouca variação. 

Essa foi a primeira decisão de política monetária sob a presidência de Kevin Warsh, indicado ao cargo pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A sua coletiva foi o principal catalisador dos negócios durante o dia. O novo comandante da autoridade monetária afirmou, entre outros recados, que pretende abandonar a prática de oferecer sinalizações prévias ao mercado. Segundo ele, o comunicado divulgado após a reunião “oferece apenas os fatos e nenhuma orientação futura que seja aplicável às circunstâncias atuais”. 

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O dólar encerrou em valorização, cotado a 5,11 reais. A alta foi impulsionada por uma leitura mais hawkish (dura) do comunicado do banco central americano, que “pegou o mercado de surpresa”, segundo especialistas. “Sem dar pistas, Warsh colocou um sinal de que a inflação, a prioridade, ainda atrapalha possíveis cortes de juros no país”, diz Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos.

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Após o fechamento do mercado, o Copom anunciará a decisão sobre a taxa básica de juros da economia, a Selic. O mercado aposta em um corte de 0,25 ponto percentual, o que a levaria para 14,25% ao ano. O principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, fechou o dia em queda de 0,70%, em operação de aguardo e cautela.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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