Como investimento em saúde pública gera impactos positivos na economia do país

Um levantamento feito pela Roche Farma Brasil em sua nova pesquisa desenvolvida em parceria com a consultoria HTopics, mostra que a cada 1 real adicional investido em saúde pública gera um retorno de 1,61 real no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. O efeito multiplicador do investimento é uma das evidências concretas pontuadas pelas companhias de como o setor de saúde é estratégico para o crescimento econômico sustentável do país.

Alinhado com o aumento do PIB, outro dado de extrema relevância destacado é o aumento da renda das famílias brasileiras, devido, também, à redução de despesas diretas com saúde e à recuperação da capacidade produtiva dos trabalhadores. Para cada 1 real investido em saúde pública, há um retorno de 1,23 real em renda adicional para as famílias. Somado a isso, esse benefício tende a ser mais expressivo para grupos populacionais em maior vulnerabilidade social. Segundo o estudo, famílias que ganham até 1.200 reais utilizam cerca de 82% dos recursos aplicados em saúde no sistema público.

Para a Roche Farma, esses resultados reforçam a relevância de ampliar o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa medida não funciona apenas como proteção social, mas como um motor para o desenvolvimento econômico, redução das desigualdades sociais no país e para a universalização do acesso aos serviços de saúde. “Quando as famílias não precisam comprometer sua renda com cuidados médicos, elas podem direcionar seus recursos para o consumo e o crescimento pessoal, fortalecendo a economia de maneira ampla e sustentável”, explica Everton Macêdo, doutor em ciências da saúde.

Os idealizadores do estudo — Roche e HTopics — ainda ressaltam que seria importante uma análise mais aprofundada dos efeitos multiplicadores em diferentes grupos familiares, considerando variáveis como renda, localização geográfica, raça e composição familiar. Essa abordagem permitirá identificar como os investimentos em saúde podem ser direcionados para maximizar seus benefícios econômicos e sociais em diferentes contextos. “Para além de um direito previsto em constituição, oferecer saúde de qualidade contribui diretamente para o bem-estar das pessoas e para um futuro promissor para a nossa nação”, diz Lorice Scalise, presidente da Roche Farma Brasil.

Publicidade