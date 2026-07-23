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Economia

Como herança de intervenções no banco central levou a Turquia a juros de quase 40%

Comitê se política monetária do país manteve a. taxa básica nesta terça-feira em 37% ao ano, a mais alta do mundo

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 15h29 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h32
A Super Blue Moon rises behind the 15 July Martyrs Bridge and Caml?ca Mosque in Istanbul on August 19, 2024. (Photo by Kemal ASLAN / AFP)
Istambul, capital da Turquia (Kemal Aslan/AFP)
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Mais uma vítima dos picos inflacionários causados pelo choque de preços no petróleo desde o início da guerra entre Estados Unidos. Israel e Irã, no Oriente Médio, em fevereiro, o Banco Central da República da Turquia (TCMB, na sigla original) anunciou nesta quinta-feira, 23, a manutenção da taxa de juros básica do país em 37% ao ano – a mais alta do mundo. Para se ter uma ideia, no Brasil, que tem a quarta taxa mais alta entre 40 das maiores economias globais, a Selic, taxa de referência, está em 14,25%.

No país comandado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, esta foi a quarta decisão seguida do banco central em que os juros foram mantidos, ainda sem novos cortes à vista. Em seu comunicado, comitê de política monetária do TCMB informou que deve manter a sua política monetária apertada até que haja sinais de uma estabilidade nos preços. Em junho. a inflação em 12 meses da Turquia teve uma pequena desaceleração e chegou a 32% em 12 meses.

A Turquia importa cerca de 70% do petróleo que consome, e as disparadas recentes na cotação do barril ajudam a explicar por que os juros turcos pararam de cair. Não é o que explicam, contudo, como chegaram a patamares tão exorbitantes e ao topo das maiores taxas de juros do mundo.

Isso acontece porque os turcos, em grande parte, ainda estão tendo que colher as consequências da perda de controle da inflação e credibilidade de sua condução depois de anos de intervenção de Erdogran, que comanda a Turquia desde 2003 sob críticas internacionais de paulatina redução dos controles democráticos, no banco central de seu país.

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Nos quatro anos de 2019 a 2023, Erdogran demitiu quatro presidentes do TCMB, montou uma diretoria de pessoas alinhadas com suas demandas e induziu o comitê a cortar os juros em um momento em que a inflação não parava de subir. Os resultados, porém, conforme alertam as teorias, foram na direção oposta do que o presidente desejava. Sem a mediação dos juros altos para controla-la, a inflação ficou ainda pior. A lira turca também entrou numa espiral de desvalorização, retroalimentando preços ainda mais altos conforme o dólar encarecia para os turcos, além de corroer as reservas internacionais do país. Em 2022, a inflação já havia passado dos 70%.

Erdogran acabou se vendo obrigado a se curvar aos fatos. Em 2023, indicou um nome de mercado para comandar o BC e tentar reverter a crise de confiança em que havia se metido. Foi quando Hafize Gaye Erkan, uma ex-diretora do Goldman Sachs, assumiu e se tornou a primeira presidente mulher do TCMB. Os juros, que estavam em 8,5%, foram elevados a até 50% ainda naquele ano – e foi só aí que a inflação estratosférica começo a reagir e comecar a ceder. Agora, com os novos choques de preço, o trabalho ficou mais difícil.

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Banco Central
Inflação
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