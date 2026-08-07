ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Como funcionava o mercado de cassinos fechado pelo Brasil em 1946 sob influência religiosa

Mais de 70 casas de jogos movimentavam hotéis, restaurantes, espetáculos e milhares de empregos antes da proibição decretada por Eurico Gaspar Dutra.

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 14h03
Caça níquel
O as apostas esportivas e os jogos on-line de quota fixa funcionam sob um marco legal próprio, mas os cassinos físicos permanecem proibidos. (//iStock)
Continua após publicidade
Como funcionava o mercado de cassinos fechado pelo Brasil em 1946 sob influência religiosa Priorizar nos meus resultados Google
Continua após a publicidade

O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a proibição dos jogos de azar reabriu uma discussão encerrada por decreto há 80 anos. A análise foi suspensa na quinta-feira, 6 de agosto, após um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Antes da interrupção, o relator, Luiz Fux, votou pela manutenção da proibição.

O STF analisa se o artigo da Lei das Contravenções Penais que trata a exploração dos jogos de azar como infração continua compatível com a Constituição de 1988. A decisão pode mudar o tratamento penal dado a cassinos, bingos e jogo do bicho, mas não criaria, por si só, regras para a abertura desses estabelecimentos.

A era de ouro dos cassinos

Os jogos já eram explorados no país desde o período imperial, mas ganharam força nas primeiras décadas do século XX. Em 1920, durante o governo de Epitácio Pessoa, seu funcionamento foi autorizado em estâncias balneárias, climáticas e de águas minerais.

Continua após a publicidade

Nas décadas seguintes, os cassinos se transformaram em parte relevante da indústria brasileira de turismo e entretenimento. A maior parte do público vinha das classes mais ricas, mas os empreendimentos mantinham uma cadeia de empregos formada por músicos, artistas, cozinheiros, garçons, crupiês e funcionários de hotéis.

Siga

Casas como os cassinos da Urca e do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o Quitandinha, em Petrópolis, e o da Pampulha, em Belo Horizonte, combinavam mesas de jogo com restaurantes, bailes e apresentações.

Carmen Miranda, Grande Otelo e Dick Farney estiveram entre os artistas que passaram por esses palcos. O empresário Joaquim Rolla, conhecido como “rei da roleta”, chegou a controlar alguns dos maiores cassinos do país.

Continua após a publicidade

Segundo levantamento histórico do Senado, o Brasil possuía mais de 70 estabelecimentos quando a atividade foi proibida. Estima-se que o encerramento tenha eliminado cerca de 55.000 postos de trabalho.

O decreto de Dutra

A interrupção ocorreu em 30 de abril de 1946, três meses depois de Eurico Gaspar Dutra assumir a Presidência. O Decreto-Lei 9.215 revogou as autorizações concedidas aos cassinos e proibiu a exploração dos jogos de azar em todo o território nacional.

Continua após a publicidade

O próprio texto do decreto deixava clara a fundamentação moral da medida. A norma dizia que os jogos contrariavam a “tradição moral, jurídica e religiosa do povo brasileiro” e que as autorizações anteriores haviam provocado abusos prejudiciais à “moral e aos bons costumes”.

A decisão surpreendeu empresários e trabalhadores. Cassinos que haviam funcionado normalmente naquela noite precisaram fechar as portas.

O papel de Dona Santinha

A influência de Carmela Teles Leite Dutra, mulher do presidente e conhecida como Dona Santinha, tornou-se a explicação mais popular para a proibição. Católica, a primeira-dama tinha forte ligação com setores religiosos.

Continua após a publicidade

Relatos históricos sustentam que Dona Santinha tinha aversão aos jogos e aos espetáculos realizados nos cassinos e teria pressionado Dutra pelo encerramento da atividade. Essa influência, porém, não está documentada de forma suficiente para que ela seja apontada como a única responsável pela decisão.

Outras explicações incluem o apoio de setores da Igreja Católica e do Congresso, além da intenção do novo governo de romper com símbolos associados a Getúlio Vargas. Os cassinos haviam prosperado durante o Estado Novo, quando se tornaram vitrines da vida cultural e turística do país.

Mesmo assim, Dona Santinha acabou transformada no símbolo da proibição.

De Dona Santinha a Damares

O peso da religião no debate não desapareceu. Mudaram seus principais representantes.

Em 1946, o Brasil era um país amplamente católico. O perfil religioso mudou nas décadas seguintes. No Censo de 2022, 56,7% da população com 10 anos ou mais declarou-se católica.

Os evangélicos representavam 26,9%, ante 21,6% em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e ampliaram sua presença política no Congresso.

A senadora Damares Alves, pastora evangélica e uma das principais opositoras à legalização dos jogos, representa essa nova configuração. Ela participa da mobilização contra o projeto que permitiria cassinos, bingos e jogo do bicho e votou contra a urgência da proposta no Senado.

Atualmente, os argumentos religiosos aparecem acompanhados de preocupações com dependência, endividamento, lavagem de dinheiro e proteção de crianças e famílias. Os defensores da liberação, por sua vez, citam a geração de empregos, o aumento da arrecadação, o estímulo ao turismo e a possibilidade de retirar os jogos da clandestinidade.

O projeto que regulamenta cassinos, bingos e jogo do bicho aguarda votação no plenário do Senado. Enquanto isso, as apostas esportivas e os jogos on-line de quota fixa funcionam sob um marco legal próprio, mas os cassinos físicos permanecem proibidos.

Publicidade
TAGS:
Casino
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).