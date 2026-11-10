Como funciona o teste de emergência dos EUA que causa alarmismo e boatos nas redes

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Um teste de sistema de alerta de emergência programado nos EUA virou alvo de boatos sobre um suposto apagão mundial em 17 de novembro. Agências já desmentiram a interrupção global de eletricidade. O procedimento da Fema e FCC é apenas um breve teste de comunicação via rádio e TV, sem desligar a rede elétrica. Entenda os detalhes.

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Um procedimento operacional programado nos Estados Unidos acabou virando motivo de boataria sobre uma suposta interrupção mundial na transmissão de eletricidade. O ‘apagão mundial‘ no dia 17 de novembro já foi desmentido por agências de checagem. A Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema), em trabalho conjunto com a Comissão Federal de Comunicações (FCC), agendou um teste do Sistema de Alerta de Emergência (EAS) nessa data para avaliar os canais de comunicação com a população.

Quando e como ocorrerá a transmissão do teste americano?

O teste nacional do sistema de alertas foi agendado para as 14h20 pelo horário do leste americano, o equivalente às 16h20 no horário de Brasília. Durante o exercício, a transmissão normal de emissoras de rádio, canais de televisão aberta, serviços de TV por cabo e sinal via satélite poderá ser interrompida por cerca de um minuto para a veiculação de uma mensagem informativa de teste. Trata-se de um procedimento rápido de verificação das redes de comunicação.

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O teste da Fema pode desligar a rede elétrica?

A Fema confirmou que não existe qualquer desligamento da rede de energia elétrica programado para a realização do exercício. De acordo com a agência, os telefones celulares também não receberão os alertas operacionais promovidos durante essa etapa de testes do sistema EAS. A transmissão fica restrita aos veículos de rádio, televisão e satélite. Publicações falsas na internet tentaram vincular esse treinamento técnico a um cenário de apagão global.

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O que acontece se houver uma emergência real na data?

Na hipótese de ocorrer um desastre real ou condições meteorológicas desfavoráveis que impeçam o treinamento no dia marcado, a Fema já fixou a data alternativa de 3 de dezembro para a realização do teste. O rumor falso disseminado nas redes sociais também envolveu referências a uma iniciativa militar dos Estados Unidos denominada Fortress, além de associar indevidamente o exercício americano com um episódio do desenho animado Os Simpsons exibido em 2023. Saiba mais sobre o caso.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.