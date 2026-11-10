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Como funciona o teste de emergência dos EUA que causa alarmismo e boatos nas redes

Exercício nacional no sistema de alertas americano dura um minuto e não provocará corte de energia elétrica nem notificações por celular

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 17h00
Apagão na cidade de São Paulo Enel enterramento rede elétrica subterrânea
Apagão em SP (Paulo Pinto/ Agência Brasil/VEJA.com)
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Como funciona o teste de emergência dos EUA que causa alarmismo e boatos nas redes Priorize VEJA no Google

Um procedimento operacional programado nos Estados Unidos acabou virando motivo de boataria sobre uma suposta interrupção mundial na transmissão de eletricidade. O ‘apagão mundial‘ no dia 17 de novembro já foi desmentido por agências de checagem. A Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema), em trabalho conjunto com a Comissão Federal de Comunicações (FCC), agendou um teste do Sistema de Alerta de Emergência (EAS) nessa data para avaliar os canais de comunicação com a população.

Quando e como ocorrerá a transmissão do teste americano?

O teste nacional do sistema de alertas foi agendado para as 14h20 pelo horário do leste americano, o equivalente às 16h20 no horário de Brasília. Durante o exercício, a transmissão normal de emissoras de rádio, canais de televisão aberta, serviços de TV por cabo e sinal via satélite poderá ser interrompida por cerca de um minuto para a veiculação de uma mensagem informativa de teste. Trata-se de um procedimento rápido de verificação das redes de comunicação.

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O teste da Fema pode desligar a rede elétrica?

A Fema confirmou que não existe qualquer desligamento da rede de energia elétrica programado para a realização do exercício. De acordo com a agência, os telefones celulares também não receberão os alertas operacionais promovidos durante essa etapa de testes do sistema EAS. A transmissão fica restrita aos veículos de rádio, televisão e satélite. Publicações falsas na internet tentaram vincular esse treinamento técnico a um cenário de apagão global.

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O que acontece se houver uma emergência real na data?

Na hipótese de ocorrer um desastre real ou condições meteorológicas desfavoráveis que impeçam o treinamento no dia marcado, a Fema já fixou a data alternativa de 3 de dezembro para a realização do teste. O rumor falso disseminado nas redes sociais também envolveu referências a uma iniciativa militar dos Estados Unidos denominada Fortress, além de associar indevidamente o exercício americano com um episódio do desenho animado Os Simpsons exibido em 2023. Saiba mais sobre o caso.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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