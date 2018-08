Como fica o dinheiro da Venezuela com a conversão

O governo da Venezuela está publicando uma série de vídeos para explicar como fica a moeda local com a conversão para o novo bolívar venezuelano. Na prática, a moeda apenas perdeu cinco zeros (veja abaixo).

No dia-a-dia, entretanto, a população terá que fazer algumas algumas contas para realizar transações simples, como pagar o supermercado. Uma conta que antes dava 173 mil bolívares, passa a custar 1,73 bolívar soberano.

El #BolívarSoberano es el resultado de la eliminación de 5 ceros al #ConoMonetario vigente, por lo que la nueva familia de billetes y monedas simplificará los pagos y transacciones comerciales. #ConMaduroMeResteo #ReconversiónMonetaria @MinEcoFinanzas @Mippcivzla @BCV_ORG_VE pic.twitter.com/YOjKmYI4Iu — SudebanInforma (@SudebanInforma) August 19, 2018

De acordo com o Ministério da Fazenda da Venezuela, o bolívar soberano será composto por uma família de oito cédulas e duas moedas.

A nova moeda entra em vigor nesta segunda-feira, dia em que os bancos ficarão fechados. Em pronunciamento transmitido pelas redes sociais, o ditador Nicolás Maduro disse que ‘chegou a hora de governar a economia’. “Os empresários do setor privado dolarizaram os preços dos produtos e já têm seus lucros, agora chegou a hora dos preços justos.”

O objetivo de cortar cinco zeros é controlar a inflação do país, que deve alcançar 1.000.000% neste ano. Para efeito de comparação, a meta de inflação do Brasil é de 4,5% em 2018, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual – podendo variar de 3% a 6,0%.