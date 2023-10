Como conjugar a agenda verde brasileira à retomada econômica

Atualizado em 25 out 2023, 15h23 - Publicado em 26 out 2023, 09h00

Atualizado em 25 out 2023, 15h23 - Publicado em 26 out 2023, 09h00

Pesquisadores de clima têm poucas dúvidas de que 2023 tomará de 2020 o posto de período mais quente das últimas décadas. A única possibilidade de reverter o processo de aquecimento global é diminuir a quantidade de carbono na atmosfera. O Brasil se comprometeu a reduzir em 37% suas emissões de gases de efeito estufa até 2025, e em 50% até 2030, além de atingir a neutralidade climática até 2050. As metas foram formalizados em 21 de março de 2022, em comunicação do governo brasileiro ao Secretariado da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, na sigla em inglês). Mas como fazer isso? Este é o tema da edição de outubro de VEJA Insights.

A proposta desenhada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e já inserida nos debates do Conselho Nacional de Política Industrial (CNDI), coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), conjuga a redução das emissões com a retomada da industrialização brasileira, com o objetivo de desenvolver a economia ao mesmo tempo em que preserva o meio-ambiente.

Nos dois primeiros, o Brasil está ficando para trás em relação aos países com a agenda verde mais avançada. Nos dois últimos, as empresas nacionais dão aula para o resto do mundo. Mas em todos eles há que se trabalhar muito, e com inteligência, para aproveitar as enormes vantagens comparativas destas terras.

Ela se divide em quatro programas: mercado de carbono, transição energética, economia circular e conservação florestal e bioeconomia. VEJA Insights, em parceria com a CNI, apresenta caminhos e soluções práticas, de quem está na linha de frente do desenvolvimento científico, tecnológico e empresarial brasileiro, para cada um dos quatro eixos de descarbonização da economia. Boa leitura!

