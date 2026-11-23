Como cada deputado votou no projeto de ajuste fiscal do governo Lula
Texto-base do PLP 299/2026 recebeu 353 votos favoráveis e 128 contrários
A Câmara dos Deputados aprovou, na segunda-feira, 23, o texto-base do projeto de ajuste fiscal do governo Lula por 353 votos favoráveis e 128 contrários. Houve ainda cinco abstenções e dez registros de obstrução.
Entre os partidos, a orientação favorável foi seguida pela Federação PT-PCdoB-PV, pelo PDT e pelo bloco formado por União Brasil, PP e PSD. O PL e o Novo orientaram voto contrário. Já a Federação PSOL-Rede indicou obstrução. Apesar das orientações das lideranças, a relação nominal registra posições individuais diferentes das recomendações partidárias.
Quem votou a favor do projeto?
Entre os deputados que votaram pela aprovação estão nomes da base governista, como Gleisi Hoffmann (PT-PR), Paulo Pimenta (PT-RS), Paulo Teixeira (PT-SP), José Guimarães (PT-CE) e Marina Silva (Rede-SP). Também votaram a favor o presidente do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), e parlamentares de partidos como MDB, PSD, PP e Republicanos.
Quem votou contra?
A maior parte dos votos contrários veio do PL. Entre os deputados da sigla que rejeitaram o texto estão Nikolas Ferreira (MG), Bia Kicis (DF), Carlos Jordy (RJ), Gustavo Gayer (GO), Filipe Barros (PR), General Pazuello (RJ) e outros integrantes da bancada.
Também votaram contra o projeto parlamentares do Novo, como Adriana Ventura (SP), Marcel van Hattem (RS), Gilson Marques (SC) e Luiz Lima (RJ). Houve ainda votos contrários de deputados de outras legendas, entre eles Guilherme Derrite (PP-SP), Afonso Hamm (PP-RS), Lucas Redecker (PSD-RS) e Daniel Trzeciak (PSDB-RS).
Quem se absteve ou obstruiu?
O painel da Câmara registrou cinco abstenções: Célia Xakriabá (PSOL-MG), Erika Hilton (PSOL-SP), Lindbergh Farias (PT-RJ), Natália Bonavides (PT-RN) e Professora Luciene (PSOL-SP).
Outros dez parlamentares registraram obstrução, entre eles integrantes do PSOL, como Chico Alencar (RJ), Glauber Braga (RJ), Duda Salabert (MG), Sâmia Bomfim (SP), Talíria Petrone (RJ) e Tarcísio Motta (RJ). A obstrução é diferente do voto contrário: o parlamentar não registra uma posição de rejeição ao mérito da proposta.
Como votou cada deputado?
A relação abaixo segue a ordem alfabética do painel de votação nominal da Câmara. Os registros sem indicação de voto no sistema foram identificados como “sem voto registrado”.
A
- AJ Albuquerque (PP-CE) — SIM
- Acácio Favacho (MDB-AP) — SIM
- Adail Filho (MDB-AM) — SIM
- Adilson Barroso (PL-SP) — NÃO
- Adolfo Viana (PSDB-BA) — SIM
- Adriana Ventura (Novo-SP) — NÃO
- Adriano do Baldy (PP-GO) — SIM
- Aécio Neves (PSDB-MG) — SIM
- Afonso Florence (PT-BA) — SIM
- Afonso Hamm (PP-RS) — NÃO
- Afonso Motta (PDT-RS) — SIM
- Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) — SIM
- Airton Faleiro (PT-PA) — SIM
- Alberto Fraga (PL-DF) — NÃO
- Albuquerque (Republicanos-RR) — SIM
- Alceu Moreira (MDB-RS) — NÃO
- Alencar Santana (PT-SP) — SIM
- Alex Manente (Cidadania-SP) — SIM
- Alex Santana (Republicanos-BA) — SIM
- Alexandre Guimarães (MDB-TO) — NÃO
- Alexandre Leite (União-SP) — SIM
- Alfredinho (PT-SP) — SIM
- Alfredo Gaspar (PL-AL) — NÃO
- Alice Portugal (PCdoB-BA) — SIM
- Aliel Machado (PV-PR) — SIM
- Aline Gurgel (União-AP) — SIM
- Altineu Côrtes (PL-RJ) — NÃO
- Aluisio Mendes (Republicanos-MA) — SIM
- Amanda Gentil (PP-MA) — SIM
- Amaro Neto (PP-ES) — SIM
- Amom Mandel (Republicanos-AM) — SIM
- Ana Paula Leão (PP-MG) — NÃO
- Ana Paula Lima (PT-SC) — SIM
- Ana Pimentel (PT-MG) — SIM
- André Abdon (PP-AP) — SIM
- André Fernandes (PL-CE) — NÃO
- André Ferreira (PL-PE) — NÃO
- André Figueiredo (PDT-CE) — SIM
- André Fufuca (PP-MA) — SIM
- André Janones (Rede-MG) — SIM
- Andreia Siqueira (PSB-PA) — SIM
- Antônia Lúcia (MDB-AC) — SIM
- Antonio Andrade (PSDB-TO) — SEM VOTO REGISTRADO
- Antonio Brito (PSD-BA) — SIM
- Antonio Carlos R. (Podemos-SP) — SIM
- Antônio Doido (MDB-PA) — SIM
- Any Ortiz (PP-RS) — NÃO
- Arlindo Chinaglia (PT-SP) — SIM
- Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) — SIM
- Arthur Lira (PP-AL) — SEM VOTO REGISTRADO
- Arthur O. Maia (União-BA) — SIM
- Átila Lins (PSD-AM) — SIM
- Átila Lira (PP-PI) — SIM
- Augusto Coutinho (Republicanos-PE) — SIM
- Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) — SIM
B
- Bacelar (PV-BA) — SIM
- Baleia Rossi (MDB-SP) — SIM
- Bandeira de Mello (PV-RJ) — SIM
- Bebeto (PP-RJ) — SIM
- Benedita da Silva (PT-RJ) — SIM
- Benes Leocádio (União-RN) — SIM
- Beto Pereira (Republicanos-MS) — SIM
- Beto Preto (PSD-PR) — SIM
- Beto Richa (PSDB-PR) — SIM
- Bia Kicis (PL-DF) — NÃO
- Bibo Nunes (PL-RS) — NÃO
- Bohn Gass (PT-RS) — SIM
- Bruno Farias (Republicanos-MG) — SIM
- Bruno Ganem (Podemos-SP) — SIM
C
- Camila Jara (PT-MS) — SIM
- Cap. Alberto Neto (PL-AM) — NÃO
- Capitão Alden (PL-BA) — NÃO
- Capitão Augusto (PL-SP) — NÃO
- Carla Dickson (PL-RN) — NÃO
- Carlos Chiodini (MDB-SC) — SIM
- Carlos Gaguim (União-TO) — SIM
- Carlos Gomes (Republicanos-RS) — SEM VOTO REGISTRADO
- Carlos Jordy (PL-RJ) — NÃO
- Carlos Sampaio (PSD-SP) — SIM
- Carlos Veras (PT-PE) — SIM
- Carlos Zarattini (PT-SP) — SIM
- Carol Dartora (PT-PR) — SIM
- Caroline de Toni (PL-SC) — NÃO
- Castro Neto (MDB-PI) — SIM
- Cb Gilberto Silva (PL-PB) — NÃO
- Cel. Chrisóstomo (PL-RO) — NÃO
- Célia Xakriabá (PSOL-MG) — ABSTENÇÃO
- Célio Silveira (MDB-GO) — SIM
- Célio Studart (PSD-CE) — SIM
- Celso Russomanno (Republicanos-SP) — SIM
- Celso Sabino (PDT-PA) — SIM
- Cezinha Madureira (PL-SP) — SIM
- Charles Fernandes (PSD-BA) — SIM
- Chico Alencar (PSOL-RJ) — OBSTRUÇÃO
- Chris Tonietto (PL-RJ) — NÃO
- Clarissa Tércio (PP-PE) — NÃO
- Claudio Cajado (PP-BA) — SIM
- Cleber Verde (MDB-MA) — SIM
- Clodoaldo Magalhães (PV-PE) — SIM
- Cobalchini (MDB-SC) — SIM
- Coronel Assis (PL-MT) — NÃO
- Coronel Fernanda (PL-MT) — NÃO
- Coronel Meira (PL-PE) — SEM VOTO REGISTRADO
- Coronel Ulysses (União-AC) — SIM
- Covatti Filho (PP-RS) — NÃO
- Cristiane Lopes (Podemos-RO) — SIM
D
- Da Vitoria (PP-ES) — NÃO
- Dagoberto Nogueira (PP-MS) — SIM
- Daiana Santos (PCdoB-RS) — SIM
- Dal Barreto (União-BA) — SIM
- Damião Feliciano (União-PB) — SIM
- Dandara (PT-MG) — SIM
- Dani Cunha (PL-RJ) — NÃO
- Daniel Agrobom (PSD-GO) — NÃO
- Daniel Almeida (PCdoB-BA) — SIM
- Daniel Barbosa (PP-AL) — SIM
- Daniel Freitas (PL-SC) — NÃO
- Daniel Trzeciak (PSDB-RS) — NÃO
- Daniela Reinehr (PL-SC) — NÃO
- Daniela Waguinho (Republicanos-RJ) — SIM
- Danilo Forte (PP-CE) — SIM
- Danrlei (PSD-RS) — NÃO
- David Soares (Podemos-SP) — SIM
- Def. Stélio Dener (União-RR) — SIM
- Del. Adriana A. (PT-GO) — SIM
- Del. Bruno Lima (Podemos-SP) — NÃO
- Del. Éder Mauro (PL-PA) — NÃO
- Del. Fabio Costa (PP-AL) — NÃO
- Del. Matheus L. (União-PR) — SIM
- Delegada Ione (PL-MG) — NÃO
- Delegada Katarina (PSD-SE) — SIM
- Delegado Bilynskyj (PL-SP) — NÃO
- Delegado Caveira (PL-PA) — NÃO
- Delegado Marcelo (União-MG) — SIM
- Delegado Palumbo (Podemos-SP) — NÃO
- Delegado da Cunha (União-SP) — SIM
- Denise Pessôa (PT-RS) — SIM
- Detinha (PL-MA) — SIM
- Diego Andrade (PSD-MG) — NÃO
- Diego Coronel (Republicanos-BA) — SIM
- Diego Garcia (União-PR) — NÃO
- Dilceu Sperafico (PP-PR) — SIM
- Dilvanda Faro (PT-PA) — SIM
- Dimas Fabiano (PP-MG) — SIM
- Dimas Gadelha (PT-RJ) — SIM
- Domingos Neto (PSD-CE) — SIM
- Domingos Sávio (PL-MG) — NÃO
- Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) — SIM
- Doutor Luizinho (PP-RJ) — SIM
- Dr Daniel Soranz (PSD-RJ) — SIM
- Dr Fernando Máximo (PL-RO) — NÃO
- Dr Flávio (PL-RJ) — NÃO
- Dr Victor Linhalis (PSB-ES) — SIM
- Dr. Francisco (PT-PI) — SIM
- Dr. Frederico (PL-MG) — NÃO
- Dr. Ismael Alexand (PSD-GO) — SIM
- Dr. Jaziel (PL-CE) — NÃO
- Dr. Luiz Ovando (PP-MS) — NÃO
- Dr. Zacharias Calil (MDB-GO) — NÃO
- Dra. Alessandra H. (Podemos-PA) — SIM
- Duarte Jr. (Avante-MA) — SEM VOTO REGISTRADO
- Duda Ramos (Podemos-RR) — SIM
- Duda Salabert (PSOL-MG) — OBSTRUÇÃO
E
- Eduardo Bismarck (PV-CE) — SIM
- Eduardo Velloso (Solidariedade-AC) — SIM
- Eduardo da Fonte (PP-PE) — SIM
- Elcione Barbalho (MDB-PA) — SIM
- Eli Borges (Republicanos-TO) — NÃO
- Elmar Nascimento (União-BA) — SIM
- Emanuel Pinheiro N. (PSD-MT) — SIM
- Emidinho Madeira (PL-MG) — NÃO
- Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) — SIM
- Eriberto Medeiros (PSB-PE) — SIM
- Erika Hilton (PSOL-SP) — ABSTENÇÃO
- Erika Kokay (PT-DF) — SIM
- Eros Biondini (PL-MG) — NÃO
- Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) — SEM VOTO REGISTRADO
- Eunício Oliveira (MDB-CE) — SEM VOTO REGISTRADO
- Evair de Melo (Republicanos-ES) — NÃO
F
- Fabio Garcia (União-MT) — NÃO
- Fábio Macedo (Podemos-MA) — SIM
- Fabio Reis (PSD-SE) — SIM
- Fabio Schiochet (União-SC) — SIM
- Fábio Teruel (MDB-SP) — SIM
- Fausto Jr. (União-AM) — SIM
- Fausto Pinato (União-SP) — SIM
- Felipe Becari (Podemos-SP) — SIM
- Felipe Carreras (PSB-PE) — SIM
- Felipe Francischin (Podemos-PR) — SIM
- Félix Mendonça Jr. (PDT-BA) — SIM
- Fernanda Pessôa (PSD-CE) — SIM
- Fernanda Melchionna (PSOL-RS) — OBSTRUÇÃO
- Fernando Coelho (União-PE) — SIM
- Fernando Mineiro (PT-RN) — SIM
- Fernando Monteiro (PSD-PE) — SIM
- Fernando Rodolfo (PRD-PE) — SIM
- Filipe Barros (PL-PR) — NÃO
- Filipe Martins (PL-TO) — NÃO
- Flávia Morais (MDB-GO) — SIM
- Flávio Nogueira (PT-PI) — SIM
- Florentino Neto (PT-PI) — SIM
- Franciane Bayer (Republicanos-RS) — SIM
- Fred Costa (PRD-MG) — SIM
- Fred Linhares (Republicanos-DF) — SIM
G
- Gabriel Mota (União-RR) — SIM
- Gabriel Nunes (PSD-BA) — SIM
- General Girão (PL-RN) — NÃO
- General Pazuello (PL-RJ) — NÃO
- Geovania de Sá (Republicanos-SC) — NÃO
- Geraldo Mendes (União-PR) — SIM
- Geraldo Resende (União-MS) — SIM
- Gervásio Maia (PCdoB-PB) — SIM
- Giacobo (PSD-PR) — SIM
- Gilberto Abramo (Republicanos-MG) — SIM
- Gilberto Nascimento (Podemos-SP) — NÃO
- Gilmar Machado (PT-MG) — SIM
- Gilson Daniel (Podemos-ES) — SIM
- Gilson Marques (Novo-SC) — NÃO
- Gilvan da Federal (PL-ES) — NÃO
- Giovani Cherini (PL-RS) — NÃO
- Glauber Braga (PSOL-RJ) — OBSTRUÇÃO
- Glaustin da Fokus (Podemos-GO) — SIM
- Gleisi Hoffmann (PT-PR) — SIM
- Greyce Elias (PL-MG) — NÃO
- Guilherme Derrite (PP-SP) — NÃO
- Guilherme Uchoa (PSD-PE) — SIM
- Gustavo Gayer (PL-GO) — NÃO
- Gustinho Ribeiro (PP-SE) — SIM
- Gutemberg Reis (MDB-RJ) — SIM
H
- Heitor Schuch (PSD-RS) — SIM
- Helder Salomão (PT-ES) — SIM
- Helena Lima (PSD-RR) — SIM
- Helio Lopes (PL-RJ) — NÃO
- Henderson Pinto (União-PA) — SIM
- Hercílio Diniz (MDB-MG) — SIM
- Hildo Rocha (MDB-MA) — SIM
- Hugo Leal (PSD-RJ) — SIM
- Hugo Motta (Republicanos-PB) — ART. 17
I
- Icaro de Valmir (Republicanos-SE) — SIM
- Idilvan Alencar (PSB-CE) — SIM
- Igor Timo (União-MG) — SIM
- Ismael (PL-SC) — NÃO
- Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) — SIM
- Ivoneide Caetano (PT-BA) — SIM
- Iza Arruda (MDB-PE) — SIM
J
- Jack Rocha (PT-ES) — SIM
- Jadyel Alencar (Republicanos-PI) — SIM
- Jandira Feghali (PCdoB-RJ) — SIM
- Jeferson Rodrigues (PSDB-GO) — SIM
- Jefferson Campos (PL-SP) — NÃO
- Jilmar Tatto (PT-SP) — SIM
- João Cury (MDB-SP) — SIM
- João Daniel (PT-SE) — SIM
- João Leão (PP-BA) — NÃO
- João Maia (PP-RN) — SIM
- João Carlos Bacelar (PL-BA) — SIM
- Joaquim Passarinho (PL-PA) — NÃO
- Jonas Donizette (PSB-SP) — SIM
- Jorge Braz (Republicanos-RJ) — SIM
- Jorge Goetten (Republicanos-SC) — SIM
- Jorge Solla (PT-BA) — SIM
- José Airton (PT-CE) — SIM
- José Guimarães (PT-CE) — SIM
- José Medeiros (PL-MT) — NÃO
- José Nelto (União-GO) — SIM
- José Priante (MDB-PA) — SIM
- José Rocha (União-BA) — SIM
- Joseildo Ramos (PT-BA) — SIM
- Josenildo (PDT-AP) — SIM
- Josimar Maranhãozinho (PL-MA) — SIM
- Josivaldo JP (União-MA) — SIM
- Juarez Costa (Republicanos-MT) — SIM
- Julia Zanatta (PL-SC) — NÃO
- Juliana Cardoso (PT-SP) — SIM
- Julio Arcoverde (PP-PI) — SIM
- Júlio Cesar (PSD-PI) — SIM
- Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) — SIM
- Julio Lopes (PP-RJ) — SIM
- Juninho do Pneu (PSDB-RJ) — SIM
- Junio Amaral (PL-MG) — NÃO
- Júnior Ferrari (PSD-PA) — SIM
- Junior Lourenço (MDB-MA) — SIM
- Júnior Mano (PSB-CE) — SIM
- Juscelino Filho (PSDB-MA) — SIM
K
- Keniston Braga (MDB-PA) — SIM
- Kiko Celeguim (PT-SP) — SEM VOTO REGISTRADO
- Kim Kataguiri (Missão-SP) — NÃO
L
- Lafayette Andrada (PL-MG) — NÃO
- Laura Carneiro (PSD-RJ) — SIM
- Leandre (PSD-PR) — NÃO
- Lêda Borges (Republicanos-GO) — SIM
- Leo Prates (Republicanos-BA) — SIM
- Leonardo Monteiro (PT-MG) — SIM
- Leur Lomanto Jr. (União-BA) — SIM
- Lídice da Mata (PSB-BA) — SIM
- Lincoln Portela (PL-MG) — NÃO
- Lindbergh Farias (PT-RJ) — ABSTENÇÃO
- Lindenmeyer (PT-RS) — SIM
- Lucas Ramos (PSB-PE) — SIM
- Lucas Redecker (PSD-RS) — NÃO
- Luciano Amaral (PSD-AL) — SIM
- Luciano Bivar (MDB-PE) — SIM
- Luciano Ducci (PSB-PR) — SIM
- Luciano Vieira (PSDB-RJ) — SIM
- Lucio Mosquini (PL-RO) — NÃO
- Luis Tibé (Avante-MG) — SIM
- Luisa Canziani (União-PR) — SIM
- Luiz Carlos Busato (União-RS) — SIM
- Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) — SIM
- Luiz Carlos Motta (PL-SP) — NÃO
- Luiz Couto (PT-PB) — SIM
- Luiz Fernando (União-MG) — SIM
- Luiz Gastão (PSD-CE) — SIM
- Luiz Lima (Novo-RJ) — NÃO
- Luiz Nishimori (PSD-PR) — SIM
- Luiz P.O. Bragança (PL-SP) — SEM VOTO REGISTRADO
- Luiza Erundina (PSOL-SP) — OBSTRUÇÃO
- Luizianne Lins (Rede-CE) — SIM
- Lula da Fonte (PP-PE) — SIM
M
- Magda Mofatto (PL-GO) — NÃO
- Marangoni (Podemos-SP) — SIM
- Marcel van Hattem (Novo-RS) — NÃO
- Marcelo Álvaro (PL-MG) — SIM
- Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) — SIM
- Marcelo Moraes (PL-RS) — NÃO
- Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) — SIM
- Marcio Alvino (PL-SP) — NÃO
- Márcio Biolchi (MDB-RS) — SIM
- Márcio Honaiser (Solidariedade-MA) — SIM
- Márcio Jerry (PCdoB-MA) — SIM
- Márcio Marinho (Republicanos-BA) — SIM
- Marcon (PT-RS) — SIM
- Marcos A. Sampaio (MDB-PI) — SIM
- Marcos Pereira (Republicanos-SP) — SIM
- Marcos Pollon (PL-MS) — NÃO
- Marcos Soares (PSDB-RJ) — SIM
- Marcos Tavares (PDT-RJ) — SIM
- Maria Arraes (PSB-PE) — SIM
- Maria Rosas (Republicanos-SP) — SIM
- Maria do Rosário (PT-RS) — SIM
- Marina Silva (Rede-SP) — SIM
- Mario Frias (PL-SP) — NÃO
- Mário Heringer (PDT-MG) — SIM
- Mário Negromonte Jr. (PSB-BA) — SIM
- Marreca Filho (PRD-MA) — SIM
- Marussa Boldrin (Republicanos-GO) — SIM
- Marx Beltrão (União-AL) — SIM
- Matheus Noronha (PL-CE) — NÃO
- Maurício Carvalho (União-RO) — SIM
- Mauricio Marcon (PL-RS) — NÃO
- Mauricio Neves (PP-SP) — SIM
- Mauricio do Vôlei (PL-MG) — NÃO
- Mauro Benevides Filho (União-CE) — SIM
- Max Lemos (União-RJ) — SIM
- Meire Serafim (União-AC) — NÃO
- Mendonça Filho (PL-PE) — SEM VOTO REGISTRADO
- Merlong Solano (PT-PI) — SIM
- Mersinho Lucena (PSD-PB) — SIM
- Messias Donato (União-ES) — NÃO
- Miguel Ângelo (PT-MG) — SIM
- Miguel Lombardi (PL-SP) — NÃO
- Milton Vieira (Republicanos-SP) — SIM
- Missionário José Olimpio (PL-SP) — NÃO
- Misael Varella (PSD-MG) — SIM
- Moses Rodrigues (União-CE) — SIM
- Murillo Gouvea (PSDB-RJ) — SIM
- Murilo Galdino (Republicanos-PB) — SIM
N
- Natália Bonavides (PT-RN) — ABSTENÇÃO
- Nelson Barbudo (Podemos-MT) — SIM
- Nely Aquino (Podemos-MG) — SIM
- Neto Carletto (Avante-BA) — SIM
- Newton Cardoso Jr. (MDB-MG) — SIM
- Nicoletti (PL-RR) — NÃO
- Nikolas Ferreira (PL-MG) — NÃO
- Nilto Tatto (PT-SP) — SIM
O
- Olival Marques (Podemos-PA) — SIM
- Orlando Silva (PCdoB-SP) — SEM VOTO REGISTRADO
- Osmar Terra (PL-RS) — NÃO
- Otoni de Paula (PSD-RJ) — SIM
P
- Padovani (PP-PR) — SEM VOTO REGISTRADO
- Padre João (PT-MG) — SIM
- Pastor Diniz (União-RR) — SIM
- Pastor Eurico (PSDB-PE) — SIM
- Pastor Gil (PL-MA) — NÃO
- Pastor Henrique V. (PSOL-RJ) — OBSTRUÇÃO
- Pastor Isidório (Avante-BA) — SIM
- Patrus Ananias (PT-MG) — SIM
- Paulão (PT-AL) — SIM
- Paulinho da Força (Solidariedade-SP) — SEM VOTO REGISTRADO
- Paulo A. Barbosa (PSD-SP) — SIM
- Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) — SIM
- Paulo Azi (União-BA) — SIM
- Paulo Folletto (PSB-ES) — SIM
- Paulo Freire Costa (PL-SP) — NÃO
- Paulo Guedes (PT-MG) — SIM
- Paulo Lemos (PT-AP) — SIM
- Paulo Litro (União-PR) — NÃO
- Paulo Magalhães (PSD-BA) — SIM
- Paulo Pimenta (PT-RS) — SIM
- Paulo Teixeira (PT-SP) — SIM
- Pedro Aihara (PP-MG) — SIM
- Pedro Campos (PSB-PE) — SIM
- Pedro Lucas F. (União-MA) — SIM
- Pedro Lupion (Republicanos-PR) — NÃO
- Pedro Paulo (PSD-RJ) — SEM VOTO REGISTRADO
- Pedro Uczai (PT-SC) — SIM
- Pedro Westphalen (PP-RS) — NÃO
- Pezenti (MDB-SC) — NÃO
- Pinheirinho (PP-MG) — NÃO
- Pompeo de Mattos (PDT-RS) — SIM
- Pr. Marco Feliciano (PL-SP) — NÃO
- Priscila Costa (PL-CE) — NÃO
- Prof Marcivania (PCdoB-AP) — SIM
- Prof. Reginaldo V. (PV-DF) — SIM
- Professor Alcides (PSDB-GO) — SIM
- Professora Luciene (PSOL-SP) — ABSTENÇÃO
R
- Rafael Brito (MDB-AL) — SIM
- Rafael Fera (Podemos-RO) — SIM
- Rafael Prudente (MDB-DF) — SIM
- Rafael Simões (União-MG) — SIM
- Raimundo Costa (PSD-BA) — SIM
- Raimundo Santos (PSD-PA) — SIM
- Reginaldo Lopes (PT-MG) — SIM
- Reimont (PT-RJ) — SIM
- Renata Abreu (Podemos-SP) — SIM
- Renilce Nicodemos (MDB-PA) — SIM
- Renildo Calheiros (PCdoB-PE) — SIM
- Ribamar Silva (Podemos-SP) — SIM
- Ricardo Abrão (PSDB-RJ) — SIM
- Ricardo Ayres (Republicanos-TO) — SIM
- Ricardo Barros (PP-PR) — SIM
- Ricardo Guidi (PL-SC) — NÃO
- Ricardo Maia (MDB-BA) — SIM
- Ricardo Salles (Novo-SP) — NÃO
- Robério Monteiro (PSB-CE) — SIM
- Roberta Roma (PL-BA) — SEM VOTO REGISTRADO
- Roberto Duarte (Republicanos-AC) — SIM
- Roberto Monteiro (PL-RJ) — NÃO
- Robinson Faria (PP-RN) — SIM
- Rodolfo Nogueira (PL-MS) — NÃO
- Rodrigo Gambale (Podemos-SP) — SIM
- Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) — SIM
- Rodrigo Valadares (PL-SE) — NÃO
- Rodrigo da Zaeli (PL-MT) — NÃO
- Rodrigo de Castro (União-MG) — SIM
- Rogéria Santos (Republicanos-BA) — SIM
- Rogério Correia (PT-MG) — SIM
- Romero Rodrigues (Podemos-PB) — SIM
- Rosana Valle (PL-SP) — NÃO
- Rosangela Gomes (Republicanos-RJ) — SIM
- Rosangela Moro (PL-SP) — NÃO
- Rosângela Reis (PL-MG) — NÃO
- Rubens Otoni (PT-GO) — SIM
- Rubens Pereira Jr. (PT-MA) — SIM
- Rui Falcão (PT-SP) — SIM
- Ruy Carneiro (Podemos-PB) — SIM
S
- Sâmia Bomfim (PSOL-SP) — OBSTRUÇÃO
- Samuel Viana (União-MG) — SIM
- Sanderson (PL-RS) — NÃO
- Sandro Alex (PSD-PR) — SIM
- Sargento Fahur (PL-PR) — NÃO
- Sargento Portugal (Podemos-RJ) — NÃO
- Saullo Vianna (MDB-AM) — SIM
- Saulo Pedroso (PSD-SP) — SIM
- Sérgio Brito (PSD-BA) — SIM
- Sergio Souza (MDB-PR) — SIM
- Sgt. Gonçalves (PL-RN) — NÃO
- Sidney Leite (PSD-AM) — SIM
- Silas Câmara (Republicanos-AM) — SIM
- Silvia Cristina (PP-RO) — SIM
- Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) — SIM
- Silvye Alves (União-GO) — SIM
- Simone Marquetto (PP-SP) — SIM
- Socorro Neri (PP-AC) — SIM
- Sônia Guajajara (PSOL-SP) — OBSTRUÇÃO
- Soraya Santos (PL-RJ) — NÃO
- Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) — NÃO
- Stefano Aguiar (PSD-MG) — SIM
T
- Tabata Amaral (PSB-SP) — SIM
- Tadeu Veneri (PT-PR) — SIM
- Talíria Petrone (PSOL-RJ) — OBSTRUÇÃO
- Tarcísio Motta (PSOL-RJ) — OBSTRUÇÃO
- Thiago Flores (União-RO) — NÃO
- Thiago de Joaldo (Republicanos-SE) — SIM
- Tiago Dimas (Podemos-TO) — SIM
- Tião Medeiros (PP-PR) — SIM
- Tiririca (PSD-SP) — SIM
- Toninho Wandscheer (PP-PR) — SIM
- Túlio Gadêlha (PSD-PE) — SIM
V
- Valmir Assunção (PT-BA) — SIM
- Vander Loubet (PT-MS) — SIM
- Vermelho (PL-PR) — NÃO
- Vicentinho Júnior (PSDB-TO) — SIM
- Vinicius Carvalho (PL-SP) — SIM
- Vinicius Gurgel (PL-AP) — SIM
- Vitor Lippi (PSD-SP) — SIM
W
- Waldemar Oliveira (Avante-PE) — SIM
- Waldenor Pereira (PT-BA) — SIM
- Weliton Prado (PSD-MG) — SEM VOTO REGISTRADO
- Wellington Roberto (PSD-PB) — SIM
- Welter (PT-PR) — SIM
- Wilson Santiago (Republicanos-PB) — SIM
Y
- Yandra Moura (União-SE) — SIM
- Yury Bruno (MDB-CE) — SIM
Z
- Zé Adriano (PP-AC) — SIM
- Zé Neto (PT-BA) — SIM
- Zé Silva (União-MG) — SIM
- Zé Trovão (PL-SC) — NÃO
- Zé Vitor (PL-MG) — NÃO
- Zé Haroldo Cathedral (União-RR) — SIM
- Zeca Dirceu (PT-PR) — SIM
- Zezinho Barbary (PP-AC) — SIM
- Zucco (PL-RS) — NÃO
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