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Como Betty Mae Agi, vencedora do Best Speaker Brasil, ampliou alcance de projeto social presente em 24 países

Empreendedora, que ganhou 2ª edição do reality de palestrantes, busca profissionalizar ações sociais e humanizar ambiente corporativo

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 16h02
Mulher negra de tranças e sorriso largo, vestindo roupa clara, sentada em poltrona cinza, segurando um troféu dourado em formato de mão segurando um microfone e a sigla TBS
Betty Mae Agi, vencedora do The Best Speaker Brasil 2025 (Luissandra Louise/Divulgação)
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Quando Betty Mae Agi venceu a segunda edição do The Best Speaker Brasil, primeiro reality show de palestrantes do país, enxergou na conquista uma oportunidade de acelerar um projeto construído ao longo de 16 anos. A empreendedora social acredita que a comunicação pode ampliar o alcance da Compaixão Internacional, organização que atua em 24 países e nasceu a partir da experiência que vivenciou durante um trabalho voluntário em Angola.

Betty defende que uma oratória de alto impacto é uma competência estratégica para qualquer empreendedor. Para ela, empresas costumam concentrar investimentos em produtos e serviços, enquanto a capacidade de quem lidera o negócio de transmitir propósito recebe menos atenção. Foi justamente esse desenvolvimento que ela encontrou no programa, onde palestrou sobre sua ONG e os negócios que a envolvem.

“O reality faz um investimento especial no empreendedor, na sua voz e na sua comunicação. Ele é um combustível que faz com que o seu negócio caminhe para muito mais longe”, afirma a ganhadora, em entrevista a VEJA. “É importante principalmente para quem precisa empreender no Brasil, o que muitas vezes vem de uma necessidade, e não de uma estrutura”.

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A Compaixão Internacional foi fundada em 2010 por Betty e sua irmã, Brenda Mae Agi, e iniciou com uma operação que leva calçados e infraestrutura para milhares de crianças vulneráveis ao redor do globo. A história do projeto inicia-se, na verdade, com a trajetória de Betty. Diagnosticada com autismo ainda na infância, teve educação domiciliar com os pais, ambos professores. Concluiu os estudos aos 15 anos e ingressou no curso de biomedicina, na faculdade Anhanguera de Anápolis, com o objetivo de construir uma carreira internacional.

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Logo após a formatura, trocou a festa de graduação por uma viagem voluntária a Angola. Atuando em um hospital rural, percebeu que muitos atendimentos chegavam tarde demais para alterar o desfecho dos pacientes. A mudança de perspectiva aconteceu durante uma aula de dança para crianças da comunidade, quando encontrou uma menina chorando por não conseguir dançar sobre a areia quente com os pés feridos.

A cena deu origem à pergunta que mudaria sua trajetória: quantas doenças poderiam ser evitadas antes de chegarem ao hospital? “Percebi que fazia muito mais sentido trabalhar para calçar essas crianças. Se elas tivessem um par de chinelos, muitas nem seriam minhas pacientes”, relata. Com o amadurecimento da iniciativa, o projeto passou a incorporar uma visão preventiva da saúde e do desenvolvimento infantil.

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A organização já distribuiu mais de 62 mil pares de chinelos em 17 países. A empreendedora explica que crianças descalças enfrentam maior exposição a parasitoses, dificuldades de mobilidade e barreiras para frequentar a escola, realidade que, em sua avaliação, ainda recebe pouca atenção nas políticas públicas. O projeto se expandiu para mais 7 países e outras frentes, incluindo saúde preventiva, atendimento médico voluntário, empoderamento feminino e iniciativas voltadas à população albina em países africanos. Toda a estrutura permanece baseada em trabalho voluntário.

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Enquanto a Compaixão Internacional crescia, Betty e Brenda desenvolveram uma empresa de consultoria em gestão de projetos. A atuação reúne clientes do setor privado, organizações sociais e instituições públicas em projetos de desenvolvimento, captação de recursos e estruturação de negócios. Essa combinação resume a proposta construída ao longo de suas carreiras: aproximar a lógica de gestão do universo social e levar a visão humanitária para o ambiente corporativo.

A vitória no The Best Speaker Brasil abriu mais espaço para um público que ela ainda buscava alcançar. Desde o programa, Betty conta que percebeu avanço nas negociações para publicar um livro, adaptar sua história para o audiovisual e ampliar parcerias ligadas a sua instituição. “Quando você ganha voz, consegue abrir portas para aquilo em que acredita”, diz.

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